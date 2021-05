Bravo! MAD Lions postupují na MSI do play off

Ruble fáze turnaje Mid-Season Invitational ve hře League of Legends je minulostí. O kompletním složení čtyřčlenného play off rozhodovaly až úterní závěrečné duely Rumble Stage. A organizace MAD Lions s českou dvojicí Marek „Humanoid“ Brázda a Matyáš „Carzzy“ Orság nakonec postup do semifinále v Reykjavíku urvala.

S MAD Lions to před závěrečným dnem Ruble fáze vypadalo všelijak. Tým ale dokázal v úterý v předposledním zápase zabrat, a nakonec připsal hodně cenné vítězství nad čínskými Royal Never Give Up. Výhra nad RNG Humanoida i Carzzyho posunula do play off.

V závěrečném úterním střetnutí s americkými Cloud9 už bylo o postupujících rozhodnuto. Ještěže tak, protože MAD Lions utkání s Američany nezvládli.

Vyřazovací fáze je na programu v sobotu a v neděli. Na české plejery čeká v semifinále nejtěžší možný soupeř. Jihokorejští mistři světa z organizace DWG KIA ztratili v celém turnaji ze 13 zápasů pouhé tři a jsou jednoznačně největšími favority na zisk trofeje.