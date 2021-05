Závěrečné kolo COOL ligy rozhodlo, posledním postupujícím do play off je Sampi

Závěrečný hrací den česko-slovenské soutěže Tipsport COOL ligy ve hře Counter-Strike: Global Offensive sliboval v sobotu napínavou bitvu o čtvrté místo tabulky. Na poslední postupovou příčku do play off přitom mohly teoreticky dosáhnout ještě čtyři celky. Jenže rozhodnuto bylo nakonec už po prvním zápase, ve kterém Sampi.Tipsport zvítězili 2:0 nad Defeaters.

Hráčům Enterprise se v základní části Tipsport COOL ligy dařilo, play off mají jisté.

Poslední Defeaters se s vidinou vyřazovacích bojů už museli rozloučit. Což ovšem neplatilo o jejich soupeřích z organizace Sampi.Tipsport. Ti měli naopak ke čtvrté příčce díky skóre nejblíž a v případě výraznějšího vítězství v poměru 2:0 mělo být rozhodnuto.

A tak se také stalo. Sampi ovládli 16:6 Overpass a 16:11 Mirage a upevnili čtvrté místo zaručující vstupenku do play off. eEriness následně porazil 2:1 Eclot, na konečném složení vyřazovacích bojů už to ale nemohlo nic změnit.

Ve třetím střetnutí hracího dne se představili plejeři Enterprise proti eSubě a už předem bylo jisté, že oba celky spolu utvoří semifinálovou dvojici. Jejich vzájemné měření sil v sobotním kole tedy bylo předkrmem vyřazovací fáze. Modrá krev nakonec připsala vítězství 2:1 na svou stranu.

V závěrečném klání se utkal suverénní tým základní části Entropiq a Dark Tigers. Černo-zelení potvrdili dominanci v ročníku a duel ovládli poměrem 2:0.

Základní část je tedy minulostí. Do Play off postupuje z prvního místa Entropiq, druhá skončila eSuba, třetí Enterprise a ze čtvrtého místa se raduje Sampi. Baráž o první ligu čeká na hráče Dark Tigers a Defeaters.