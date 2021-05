FIFA COOL liga zná další postupující do play off, raduje se Plzeň a Slavia

Nová sezona AXE FIFA COOL ligy pokračovala dalšími zápasy o postup do play off. Soutěž portálu Playzone ve hře FIFA 21 doznala oproti předchozím ročníkům změn. Nově se hraje formátem GSL, 16 hráčů tedy začíná ve čtyřčlenných skupinách. V úterý byly na programu duely skupiny B. Do osmičlenného play off postoupili plzeňský T9Laky a slávista Kobby88.