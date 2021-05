Společnost Riot Games odhalila první esportový turnaj v titulu League of Legends: Wild Rift

Vydavatelství Riot Games, které stojí za populární hrou žánru MOBA League of Legends, připravilo esportový turnaj i pro mobilní variantu hry s podtitulem Wild Rift. Finanční dotace nového podniku dosahuje milionů korun a zúčastnit se ho můžou celky z Evropy, regionu CIS, Turecka, Blízkého východu a severní Afriky. Kvalifikační část startuje už v červnu.

První esportový turnaj ve hře League of Legends: Wild Rift nabídne štědrý prize pool.

Zájemci o účast v podniku The League of Legends: Wild Rift: Origin Series se mohou registrovat do 1. června. První duely kvalifikace jsou naplánovány na víkend 5. a 6. června, druhá část kvalifikace pak začne o týden později.

Měsíční kvalifikace vyvrcholí vyřazovací částí, která je v plánu 21. až 24. června. nejúspěšnější tým si odnese nejen premiérový titul, ale také největší část z celkové finanční dotace, která dosahuje 7,5 milionu korun.

League of Legends: Wild Rift je mobilní verze hry žánru MOBA pro více hráčů vyvinutá a publikovaná společností Riot Games pro Android a iOS. Jedná se o upravenou verzi počítačové hry League of Legends, která je jedním z nejpopulárnějších esportových titulů současnosti.