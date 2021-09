Velká chvíle českého CS: GO je tu! Sinners vstupují do bojů o Major

Česká esportová organizace Sinners má před sebou několik nejdůležitějších dnů ve své historii. Sestava Hříšníků ve složení "oskar", "ZEDKO", "beastik", "SHOCK" a "NEOFRAG" už je ve Stockholmu, kde ve středu ve 20:15 vstoupí do závěrečného RMR turnaje IEM Fall 2021. V případě výraznějšího úspěchu si Sinners mohou proklestit cestu na vysněný Major, nejslavnější a nejvýznamnější CS: GO turnaj světa. Živé přenosy z akce i s českým komentářem vysílá Twitch kanál portálu Playzone.

Pět zápasů ve skupině formátem BO1. Ty s velkou pravděpodobností rozhodnou o tom, jestli se česká jednička na stockholmský vrchol sezony podívá.

Podle expertů by totiž případný zisk za postup do play off mohl stačit. Do vyřazovacích bojů postoupí z pětičlenných skupin ovšem pouze dva nejlepší týmy.

Podle expertů HLTV ale česká parta vůbec není bez šance. I dle chorvatského komentátora Zvonimira "Professeur" Burazina budou Češi černým koňem skupiny.

Kvalifikace o Major začne pro Sinners ve středu večer proti 16. týmu světa Complexity. S nimi se Oskar a spol. střetli v rámci ESL Pro League na konci srpna a pro české hráče z toho byla porážka 0:2.

Pro Sinners bude extrémně důležité vstup do turnaje zvládnout, hned další den se totiž utkají s hvězdným dánským týmem Heroic, světovou šestkou podle portálu HLTV.

Pak sice přijdou na řadu papírově slabší soupeři v podobě ostrovních Endpoint a španělských Movistar Riders, skupinu ale Hříšníci uzavřou proti legendárním Astralis, někdejším světovým jedničkám a držitelům čtyř titulů z Majoru.

Živé přenosy z turnaje IEM Fall 2021 můžete sledovat prostřednictvím Twitch kanálu portálu Playzone.