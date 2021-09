Bravo! Sinners vstoupili do bojů o Major vítězně

Tyhle tři body by mohly mít cenu zlata. Česká jednička v CS:GO Sinners ve středu vstoupila do ostře sledovaného RMR turnaje IEM Fall. A Oskar a spol. si ve Stockholmu připsali vítěznou LAN premiéru mezi absolutní světovou špičkou, když 1:0 na mapy porazili ostrovní celek Complexity, 16. tým světového žebříčku, a oplatili jim tak nedávnou porážku z ESL Pro League.

Čeští plejeři na Mapě Nuke vystříleli výhru v poměru 16:13 a rázně vykročili za cílem postoupit na IEM Fall do play off, z nějž vede cesta na největší turnaj světového CS:GO.

Jestli chtěli Hříšníci po úvodním kole pomýšlet na boje o vysněný Major, středeční duel proti britským střelcům potřebovali bezpodmínečně zvládnout.

Odplata za letní porážku tak Hříšníkům vyšla na jedničku. Na konci srpna se Oskar a spol. totiž s Complexity střetli v rámci ESL Pro League a pro české hráče z toho tehdy byla porážka 0:2 na mapy.

Jako favorité do utkání o první body do tabulky, z níž do play off postoupí dva nejlepší týmy, Sinners ale rozhodně nevstupovali. Základní část turnaje se ovšem hraje formátem BO1, což může papírově slabším týmům jednoznačně vyhovovat.

Sinners mají první krok do vyřazovací fáze za sebou. Hned ve čtvrtek jdou do bojů znovu. Ve 22:45 je čeká souboj s hvězdnými Heroic.

Dánskému týmu patří 6. místo světového žebříčku, v loňském roce dokázal ovládnout DreamHack Open Fall 2020, letos vyhrál ESL Pro League Season 13. Duel vysílá Twitch kanál portálu Playzone.