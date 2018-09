Pavlenka začal v Brémách s tréninkem, v neděli chce chytat

Brankář Jiří Pavlenka dnes poprvé po otřesu mozku trénoval a doufá, že stihne nedělní bundesligový zápas svého Werderu Brémy proti Norimberku. Český gólman zatím absolvoval sám běžecký trénink, do branky by se mohl vrátit v půlce týdne.

"Cítím se velmi dobře. Vycházím z toho, že v příštích dnech budu trénovat s mužstvem," uvedl pro klubovou televizi šestadvacetiletý Pavlenka.

Bývalý brankář Baníku Ostrava a Slavie Praha utrpěl otřes mozku první zářijový den v ligovém utkání ve Frankfurtu. V 53. minutě se při vybíhání srazil s domácím záložníkem Mijatem Gačinovičem, který ho při kolizi udeřil loktem ze strany do tváře. Český brankář po ráně do hlavy ztratil vědomí, musel střídat a noc strávil na pozorování v nemocnici.

Kvůli zranění se Pavlenka omluvil z nominace české reprezentace na úvodní duel Ligy národů proti Ukrajině a dnešní přípravné utkání v Rusku. Do branky by se tak mohl vrátit po dvoutýdenní pauze v neděli proti Norimberku. "Těžko to teď říct, ale věřím a doufám, že už proti Norimberku budu moci hrát," uvedla brankářská jednička Werderu Brémy.