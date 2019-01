Lipsko se chystá na lídra bundesligy. Statistiky jsou od toho, aby se měnily, vzkazuje trenér a hráči s ním

Už patnáct let se nestalo, aby fotbalisté Borussie Dortmund nezvládli úvodní jarní duel bundesligy. „Ale teď se to stát může. Udělám všechno, abych udržel nulu. Další je na spoluhráčích,“ reagoval před sobotním šlágrem 18. kola nejvyšší německé soutěže, který začíná v 18:30, gólman RB Lipsko Peter Gulácsi na statistiky připomínající, že tým BVB naposledy prohrál při vstupu do druhé poloviny bundesligy v lednu 2004 se Schalke.