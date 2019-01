Povedlo se. Dostali jsme Dortmund pod tlak od prvního kola, pochvaloval si Müller šestou výhru Bayernu v řadě

Není to pro dortmundskou Borusii zrovna záviděníhodná situace. V průběhu podzimu měla v bundeslize už devítibodový náskok a kochala se vidinou, že po sedmi letech kráčí za titulem, jenže sotva fotbalové jaro začalo, dostala se pod enormní tlak. Mnichovský Bayern totiž vykročil do druhé poloviny soutěže výhrou 3:1 v Hoffenheimu a aktiva BVB se rázem ztenčila na tři body. A to lídra fotbalové bundesligy čeká dnes večer nadmíru těžký duel v Lipsku!