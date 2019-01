Reus chyběl, Dortmund přesto těžký duel v Lipsku zvládl. I proto jeho mistrovské akcie narostly

Jeden zápas stačil a mistrovské akcie Dortmundu na německé fotbalové burze vyletěly zase vzhůru. „Borussia má letos náramnou šanci získat titul. Pokud se nestane něco mimořádného, měla by se stát šampionem. A to přesto, že se výkony Bayernu už stabilizovaly,“ reagovala legenda mnichovského Bayernu Franz Beckenbauer na výhru Dortmundu v úvodním jarním bundesligovém kole v Lipsku. Nesmírně důležitou, neboť díky importu tří body si Borussia udržela v tabulce šestibodový náskok před obhájcem titulu.

Dortmund byl pod obrovským tlakem, o tom není sporu. Bayern vyhrál v pátečním prologu v Hoffenheimu, takže kdyby Borussia naplno nebodovala v Lipsku, ztenčil by se její původně devítibodový náskok na minimum. A kdyby jen to, navíc se musela obejít bez svého klíčového muže Marco Reuse.

🗯 #Favre: „Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Leipzig war zwei-, dreimal brandgefährlich - aber am Ende haben wir gewonnen. Wir haben als Team ein gutes Spiel gemacht, die erste Partie ist immer schwierig - es war wichtig, hier zu gewinnen.“ #RBLBVB pic.twitter.com/bBq0GWDiTu — Borussia Dortmund (@BVB) 19. ledna 2019

„Během soustředění proležel pět dnů v posteli. Pak sice s mužstvem týden trénoval, ale těsně před sobotním zápasem přišel s tím, že to ještě nepůjde a že se na tak důležité utkání necítí. Nedalo se nic dělat, museli jsme se s jeho absencí vyrovnat." vysvětloval trenér Lucien Favre, který navíc musel vzhledem ke zdravotním problémům Akanji, Topraka a Zagadoua řešit problémy se složením obrany.

Zvládl je. A i s neúčastí Reuse si jeho tým poradil,

„Samozřejmě že nám hodně scházel, protože je to důležitý hráč. A hlavně rozdílový. Ale nakonec jsme si dokázali, že jsme schopni vyhrát i bez něho, což je před dalším ligovým pokračováním pro mužstvo hodně důležité," přiznával švýcarský gólman mezi tyčemi Dortmundu Roman Bürki. Právě on měl velkou zásluhu na výhře svého týmu, neboť na rozdíl od některých předchozích duelů tentokrát podal naprosto bezchybný výkon, a hlavně ve druhé půli zlikvidoval několik velkých šancí domácích hráčů.

„Hodně mi pomáhá spolupráce s mentálním trenérem. Pochopil jsem, že mnohé mé předchozí chyby pramenily z toho, že až příliš chci," vysvětloval Bürki svou proměnu, která jde k duhu jemu i celému týmu.

„Nejen on, ale celý tým podal skvělý výkon, takže jsem nesmírně spokojený. Hlavně první poločas byl v našem podání velice dobrý, jen mi scházel druhý gól, který jsme nedali. Po změně stran už byla hra vyrovnané a skóre se mohlo měnit na obou stranách," kvitoval trenér Favre výhru na hřišti Lipska, díky níž mistrovské akcie jeho týmu zase narostly.

🙏🏼 JAAAAAAAAA! Wir holen in einem intensiven Spiel wichtige 3️⃣ Punkte! #RBLBVB pic.twitter.com/q91puHGA5u — Borussia Dortmund (@BVB) 19. ledna 2019

„Pro Dortmund bylo hrozně důležité, aby úvodní zápas v Lipsku zvládl, a on to dokázal. A to i když se musel obejít bez Reuse. Výborně ovšem zahrál Götze, který celých devadesát minut pracoval pro mužstvo stejně usilovně, jako pro něj pracovali všichni hráči, které Favre postavil. To je pro Borussii velká deviza," netajila další legenda mnichovského Bayernu Lothar Matthäus, proč i podle něho má Dortmund velkou šanci na zisk titulu.