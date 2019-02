Český hrdina zastavil Dortmund a jásal: Nevím proč, ale byl jsem si jistý, že obě první penalty chytnu

Drama, možná životní postup! Čeští fotbaloví reprezentanti Jiří Pavlenka a Theodor Gebre Selassie pomohli Brémám do čtvrtfinále Německého poháru přes zvučného soupeře. Zejména gólman se viditelně vytáhl, a to v rozstřelu dvěma chycenými penaltami. Pak byl zvolen hráčem utkání.

"Jsme v dalším kole, to je skvělé. Nevím proč, ale byl jsem si jistý, že obě první penalty chytnu," citoval Pavlenku klubový web.

Byl to zápas plný obratů a šokujících momentů. Brémy šly rychle do vedení, když Gebre Selassie vybojoval přímý kop, z něhož Kruse vyzval ke gólové teči Rashicu. V závěru poločasu ale vyrovnal přímým volným kopem Reus, který nedal Pavlenkovi šanci.

Dortmundský Paco Alcácer při nevydařené penaltě proti brémskému Jiřímu Pavlenkovi.

Martin Meissner, ČTK/AP

Zápas šel do prodloužení a v něm Dortmund dvakrát vedl góly Pulisice a Hakimiho, proti jejichž střelám zblízka měl Pavlenka malou šanci zasáhnout. Jenže Brémy dokázaly vždy vyrovnat. Nejprve skóroval zkušený útočník Pizarro a minutu před koncem po rohovém kopu Harnik. To už byl v soupeřově vápně i Pavlenka. Rozhodnout tak musely pokutové kopy.

V nich exceloval Pavlenka, který se neukvapil a první dva pokusy domácích ustál, což mu umožnilo reagovat na nepříliš dobře umístěné střely Alcácera a Philippa. Brémy naopak všechny své čtyři penalty proměnily.

Brémští Max Kruse (vlevo) a Jiří Pavlenka po postupu přes Dortmund.

Martin Meissner, ČTK/AP

„Byl jsem rád a pomohlo mi, že Jiří chytil první penalty. Ale i tak jsem si byl od začátku jistý, že já tu svoji proměním," uvedl autor rozhodující penalty Max Kruse. „Tak tohle bylo mimořádné," napsal na sociální síti Gebre Selassie.

Jen slova chvály měl pro své hráče trenér Florian Kohfeldt. „Byl to dramatický zápas s mnoha zvraty. Musím složit týmu obrovský kompliment za to, jak se vyrovnal s překážkami. Bylo to 120 minut neskutečného boje, který jsme vyhráli díky chytrosti a vášni," prohlásil kouč Brém.

Svého soupeře pro čtvrtfinále se Brémy dozvědí při losu 10. února. Spolu s nimi postoupily také Hamburk, Paderborn a Heidenheim. Další čtyři čtvrtfinalisty určí dnešní zápasy.