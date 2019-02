200! Gebre Selassie vstoupil mezi legendy Werderu

„Před pár týdny jsem byl upozorněn, že se blížím ke dvoustovce. Neměl jsem tušení, že už mám odehráno tolik. Čas holt běží. Jsem rád, že mi tělo dovolilo dosáhnout ve Werderu na takový počet zápasů," řekl Gebre Selassie pro Sport.cz.

Nechybělo mnoho a jubileum by oslavil vítězným gólem. V 80. minutě za stavu 1:1 vytáhl brankář Stuttgartu vynikající zákrok proti jeho hlavičce. Po utkání Gebre Selassiemu složili kompliment fanoušci i samotný trenér Kohfeldt.

„Lidé mi hodně psali, na sociálních sítích jsem zaznamenal značný ohlas. Po zápase mi gratulovali spoluhráči i trenéři," podotkl Gebre Selassie. „Theo je nyní opravdovou legendou Werderu. Neexistuje příliš hráčů, kteří by dosáhli na tuto metu. Takové číslo je znamením konstantní výkonnosti a vysoké kvality," citoval Kohfeldta klubový web.

Dvaatřicetiletému obránci v počtu startů patří 30. místo, na 20zápasovou metu dosáhl za necelých sedm let (do hansovního města přišel v létě 2012 ze Slovanu Liberec). A číslo rozhodně není konečné. S vysokou pravděpodobností bude spojení Brémy – Gebre Selassie platit i v příští sezoně. Uplatnění opce na prodloužení stávajícího kontraktu ze strany klubu do června 2020 se má v Německu za hotovou věc.

Pokud se tedy nestane nic mimořádného, Gebre Selassie se v klubové tabulce posune o další příčky vzhůru. Nejblíže před ním jsou Sepp Piontek (203 startů), Uwe Reinders (206) a současný asistent trenéra Tim Borowski (210). Ze současného kádru Brém má více utkání na kontě pouze 40letý útočník Claudio Pizzaro (224). Nedostižným lídrem je legendární brankář Dieter Burdenski.

„Když člověk kouká na statistiky, začnou věci drhnout. Je lepší na ně nekoukat a doufat, že budete zdravý. Uvidíme, kam se dostanu," podotkl Gebre Selassie, který v této sezoně odehrál všech 23 ligových zápasů, aniž by střídal.