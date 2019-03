ECHO BUNDESLIGY: Dortmund už vede jen díky skóre, válka o titul začíná nanovo

Po podzimu vedla Borussia Dortmund fotbalovou bundesligu s luxusním sedmibodovým náskokem před Bayernem, deset kol před koncem soutěže se drží na prvním místě už jen díky skóre, které má o dva góly lepší než bavorský obhájce titulu. „Uvidíme, co dalších deset kol přinese,“ nechtěl se pouštět do prognóz chorvatský kouč Bayernu Niko Kovač, i když jeho tým v šlágru 24. kola dokázal, že se dostal do mistrovské formy v pravý čas.

V Mönchengladbachu totiž vyhrál drtivě 5:1, což byla pro domácí lekce, jakou ve vzájemných soubojích dlouhá léta nezažili. Autogram pod ní zanechal i polský snajpr Robert Lewandowski, který dal dva góly a stal se tak společně s Peruáncem Claudiem Pizarrem nejlepším zahraničním střelcem v celé bundesligové historii. Ke vstřelení 195 branek potřeboval přitom jen 280 utkání.

Svému týmu tím samozřejmě pomohl, aby se bodově dotáhl na Borussii, takže válka o titul v Německu začíná nanovo.

Sestřih utkání 24. kola německé fotbalové ligy Augsburg - Dortmund

DIGI Sport

Augsburg - Dortmund 2:1 - Co jiného trenérovi Borussie zbývá než bědovat? Po další bodové ztrátě je její luxusní náskok pryč a bundesligu už žlutočerní vedou před Bayernem jen díky lepšímu skóre. „Naprosto zbytečná prohra, tenhle zápas jsme měli vyhrát. Vždyť domácí neměli ani jednu pořádnou šanci, ale po našich chybách přesto dvakrát skórovali," glosoval krajně nepovedené vystoupení svých svěřenců trenér Dortmundu Lucien Favre, jemuž nepomohlo ani to, že se do sestavy vrátil kapitán a nejlepší střelec Borussie Marco Reus. Do velké šance se dostal, ale ani on gól nedal. Utkání nakonec rozhodl korejský útočník ve službách Augsburgu Či Tong-won , který dal obě branky. První z malého vápna, druhou mazanou technickou střelou, kterou přehodil i brankáře Bürkiho.

Sestřih utkání 24. kola německé fotbalové ligy Mönchengladbach - Bayern

DIGI Sport

Mönchengladbach - Bayern Mnichov 1:5 - Na podzim vyhrál Mönchegladbach v Mnichově 3:0, teď mu Bayern vrátil výprask i s úroky. A to přesto, že právě Borussia je soupeřem, která s ním má ze všech klubů bundesligy nejvyrovnanější bilanci. Po jedenácti minutách však nebylo co řešit. Hosté vedli totiž už 2:0 a nijak je nezbrzdilo, že veterán Stindl ještě před přestávkou skóre snížil. Lewandowski hned po půli přidal třetí branku a Bayern zápas zcela ovládl. „Byl to nejlepší výkon, který jsme v této sezoně předvedli. Pět branek jsme sice nastříleli, ale mohli jsme jich dát ještě mnohem víc," liboval si kouč Bayernu Niko Kovač. A to se přitom musel obejít hned bez šesti zraněných či nemocných hráčů patřících mezi opory jeho týmu.

Sestřih utkání 24. kola německé fotbalové ligy Norimberk - Lipsko

DIGI Sport

Norimberk - Lipsko 0:1 - Lipsko dokázalo využít bodové ztráty Mönchengladbachu, a posunulo se v tabulce na třetí příčku. Na výhru na hřišti posledního Norimberku se ale pořádně nadřelo. „Bylo to skutečně extrémně vyčerpávající vítězství. Dopředu jsme věděli, co nás čeká, proto jsme museli zůstat trpěliví," kvitoval kouč Ralf Rangnick tříbodový import, který jeho týmu zajistila trefa Klostermanna po rohovém kopu. „S výkonem jsem byl spokojen, s výsledkem samozřejmě nikoli," stýskal si dočasný trenér Norimberku Boris Schommers, jemuž se nedaří mužstvo probrat. Vždyť po jeho vedením uhrálo ve třech zápasech jediný bod. A co víc - teď bude Schommers podepsán i pod negativním klubovým rekordem, protože Norimberk už nevyhrál v osmnáctém ligovém střetnutí v řadě.

Sestřih utkání 24. kola německé fotbalové ligy Stuttgart - Hannover

DIGI Sport

Stuttgart - Hannover 5:1 - Záchranářskou bitvu zvládli domácí skutečně skvěle, takže trenér Markus Weinzierl zářil. „Bylo to pro nás mimořádně důležité vítězství," kvitoval výkon i pět nastřílených branek. Zato hostující Thomas Doll nedokázal pochopit, co jeho tým předváděl. „Tohle nemělo s bundesligovým fotbalem nic společného, Dělám tuhle práci už hodně dlouho, ale něco takového jsem ještě neviděl," kritizoval nejen výkon, ale i přístup svých svěřenců.

Sestřih utkání 24. kola německé fotbalové ligy Schalke - Düsseldorf

DIGI Sport

Schalke - Düsseldorf 0:4 - Krize Schalke nemá hranic ani konce, což partie s Düsseldorfem jen potvrdila. Vždyť prohra rozdílem třídy je doslova ostudná. Po celkem vyrovnané první půli dali hosté po hodině hry dva slepené góly a Schalke se úplně sesypalo. „Hráli jsme nasazení, bez života, chyběl zápal i chuť, zato nervozity bylo v našich řadách spoustu," přiznával trenér Domenico Tedesco, že šlo o výprask zcela zasloužený. „Teď je to o přežití," uvědomuje si, že situace je velmi vážná. Vždyť od baráže dělí Schalke jen čtyři body.

Sestřih utkání 24. kola německé fotbalové ligy Frankfurt - Hoffenheim

DIGI Sport

Frankfurt - Hoffenheim 3:2 - Hodně divoká přestřelka, která zvedla diváky ze sedadel. Ještě minutu před koncem normálního hracího času domácí prohrávali 1:2, aby se poté postarali o šokující zvrat. Haller v 89. minutě vyrovnal a v šesté minutě nastavení nahrál Portugalci Pacienciovi na vítězný gól. „Pro diváky to byl skvělý zápas, pro nás důležité vítězství, kterým jsme se přiblížili evropským pohárům," jásal nad obratem trenér Eintrachtu Julian Nagelsmann.

Sestřih utkání 24. kola německé fotbalové ligy Hertha Berlín - Mohuč

DIGI Sport

Hertha Berlín - Mohuč 2:1 - V celkem vyrovnané partii byli nakonec šťastnější domácí, což uznal i jejich kouč Pál Dárdai. „Mohuč je hodně silná a my ji porazili i s přispěním štěstí. V první půli jsme nehráli dobře, po změně stran si ale dali hráči říct a pracovali mnohem usilovněji," kvitoval obrat a výhru. Herthu k ní nasměroval Stark. Nejdřív nešťastník, který si dal vlastní gól, po změně stran autor druhé vítězné branky.

Sestřih utkání 24. kola německé fotbalové ligy Wolfsburg - Brémy

DIGI Sport

Wolfsburg - Brémy 1:1 - Čeští legionáři Pavlenka s Grebre Selassiem získali se svými Brémami cenný bod, který jim ovšem v boji o pohárovou Evropu příliš nepomůže. Vždyť na šestou příčku nyní ztrácí šest bodů. „Proto musíme v příštím kole porazit doma Schalke," je si vědom trenér Florian Kochfeldt. Ani domácí kouč z remízy nadšen nebyl. „K vítězství jsme měli blíž, chtělo to ale přidat druhou branku, kterou jsme ovšem nedokázali vstřelit," posteskl si Bruno Labbadia.