ECHO BUNDESLIGY: Dortmund konečně zabral, ale nebylo mu to nic platné. Bayern už ho předstihl

Na víkendové kolo nejvyšší německé fotbalové soutěže bude v dobrém vzpomínat i český legionář ve službách Hoffenheimu Pavel Kadeřábek. V utkání s Norimberkem si připsal jubilejní stý start v bundeslize, který mu navíc zpříjemnila výhra nad posledním týmem tabulky. Díky ní drží Hoffeheim těsný kontakt s pátým Leverkusenem a šestým Frankfurtem, takže může dál živit naději na účast v příštím ročníku Evropské ligy.

Sestřih utkání 25. kola Bundesligy Bayern Mnichov - Wolfsburg

DIGI Sport

Bayern Mnichov - Wolfsburg 6:0 - Dva rychlé údery během tří minut sebrali hostům veškeré naděje. Na obou gólech favorita měl podíl Gnabry. První branku dal a na druhou přihrál Lewandowskému. „Měli jsme velmi dobrý den a naše vysoké vítězství je naprosto zasloužené," kvitoval trenér Niko Kovač výkon svých svěřenců, kteří po změně stran rozpoutali hotovou kanonádu. „Konečně jsme tam, kde jsme chtěli být," ulevilo se chorvatskému trenérovi, že dovedl obhájce titulu na první příčku tabulky. Hostující kouč Bruno Labbadia byl naopak po debaklu hodně skleslý. „Viděl jsem velice silný Bayern a velice slabý Wolfsburg. Nehráli jsme jako kolektiv, nic v naší hře nefungovalo, nebyli jsme schopni předvést ani to, co hrajeme běžně," nechápal proměnu svého týmu.

Sestřih utkání 25. kola Bundesligy Dortmund - Stuttgart

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:1 - Od začátku února vyhrála Borussia jediný zápas a i se Stuttgartem potácejícím se u dna tabulky to měla hodně těžké. Zlom nastal až po hodině hry, kdy Castro fauloval v šestnáctce Sancha a sudí Cortus po konzultaci s videorozhodčím nařídil penaltu. Kapitán domácích Reus ji proměnil, ale Dortmund ještě zdaleka neměl vyhráno. Stuttgart začal diktovat tempo hry a dvacet minut před koncem hlavičkující Kempf vyrovnal. Teprve když poslal trenér Borussie na trávník Pulisice, naplnil Dortmund roli favorita. Mladý americký legionář nejprve nahrál Alcácerovi na druhý gól, v nastaveném čase pak výhru sám pečetil. „Hodně těžký zápas, protože Stuttgart organizovaně bránil, a i když jsme na hřišti dominovali, bylo těžké defenzivu hostů překonat. Ale šli jsme za výhrou a nakonec na ni dosáhli," chválil své svěřence domácí trenér Lucien Favre.

Sestřih utkání 25. kola Bundesligy Lipsko - Augsburg

Lipsko - Augsburg 0:0 - Po překvapení v minulém kole, kdy Augsburg porazil doma tehdejšího lídra Borussii Dortmund, se svěřenci trenéra Manuela Bauma postarali o další nečekaný výsledek. Na hřišti třetího Lipska totiž vyválčili bezbrankovou remízu a získali tak důležitý bod v tažení za záchranou. „A to jsme se museli obejít bez spousty zraněných a distancovaných hráčů. Proto jsme vsadili na defenzivní pojetí a spoléhali přitom na brankáře Kobela, který podal výborný výkon a několikrát nás podržel," přiznal trenér Baum, že bezbranková remíza byla pro jeho tým maximem, na který mohl pomýšlet. „Po změně stran jsme se sice zlepšili, ale před bránou soupeře jsme postrádali důraz a také potřebné štěstí," mrzelo domácího Ralfa Ragnicka, že se žádný z jeho hráčů střelecky neprosadil.

Sestřih utkání 25. kola Bundesligy Mohuč - Mönchengladbach

Mohuč - Mönchengladbach 0:1 - Po debaklu v minulém kole doma s Bayernem si Mönchengladbach napravil reputaci. „Po čtyřech zápasech bez jediné výhry jsme už museli zabrat. V úvodních pětadvaceti minutách jsme byli lepším týmem, ale gól jsme nedali. Nakonec jsme si museli pomoci standardní situací a trochu šťastnou trefou," vítal trenér Dieter Hecking tříbodový import, díky nimž se jeho mužstvo bodově dotáhlo na třetí Lipsko a upevnilo si pozici v první čtyřce, která bude hrát v příští sezoně Ligu mistrů.

Sestřih utkání 25. kola Bundesligy Hannover - Leverkusen

Hannover - Leverkusen 2:3 - Pátý Leverkusen zápas na hřišti předposledního Hannoveru také zvládl, i když si cestu ke třem bodům hodně zkomplikoval. Díky Vollandovým trefám vedl po osmadvaceti minutách už 2:0 a utkání měl plně ve své režii. Domácí se ale po změně stran probrali, gólem Jonathase a vlastní brankou Weisera vyrovnali a sahali po remíze. „Ukázali jsme charakter a alespoň bod jsme si zasloužili. Proto takové zklamání," povzdechl si trenér Hannoveru Thomas Doll, když tři minuty před koncem vstřelil Havertz vítězný gól hostů. „Samozřejmě že jsme velice spokojeni, neboť se hrálo ve velice těžkých povětrnostních podmínkách, takže hra neměla s fotbalem mnoho společného," připomínal kouč Peter Bosz, že jeho hráči se museli vyrovnat nejen s nadšeně bojujícími domácími fotbalisty, ale i extrémním počasím.

Sestřih utkání 25. kola Bundesligy Hoffenheim - Norimberk

Hoffenheim - Norimberk 2:1 - Až na druhý pokus se dostal Kramarič k exekuci pokutového kopu. Sudí Dingert nařídil první penaltu hned v samém úvodu zápasu, ale vzápětí ji po konzultaci s videosudím odvolal. V 25. minutě už ale verdikt nezměnil, takže Kramarič dostal Hoffenheim z pokutového kopu do vedení. Po změně stran poslední tým tabulky viditelně přidal, povedlo se mu vyrovnat a měl i další šance, aby skóre otočil ve svůj prospěch. Namísto toho ale dvanáct minut před koncem sám inkasoval, když Kramarič patičkou mezi nohama brankáře Mathenia zápas rozhodl. „Zlepšili jsme se až ve druhé půli, ale stále nám chybí potřebné štěstí," povzdechl si dočasný trenér hostů Boris Schommers, jehož tým čeká na vítězství už devatenáct kol.

Sestřih utkání 25. kola Bundesligy Freiburg - Hertha Berlín

Freiburg - Hertha Berlín 2:1 - Nešťastný zápas pro Herthu, nešťastný hlavně pro Ibiševiče. Ten totiž v 76. minutě vyrovnal náskok domácích, jenže o 180 vteřin později si dal vlastní gól, neboť centr Gifa usměrnil za záda brankáře. Díky tomu nakonec slavil výhru domácí Freiburg. „Byli jsme šťastnější, nesmírně se nám ulevilo. Máme třicet bodů, od šestnácté příčky nás dělí jedenáct bodů, takže naše situace vypadá velice dobře," oddechl si trenér Christian Streich, že by jeho tým už neměl mít se záchranou starosti.

Sestřih utkání 25. kola německé fotbalové ligy Brémy - Schalke

Brémy - Schalke 4:2 - Osmifinalista Ligy mistrů Schalke je v domácí soutěži dál v hodně tíživé situaci. Prohrál i v Brémách, zůstává na čtrnácté příčce a na šestnáctý Stuttgart má k dobru jen čtyři body. „Dokud budu mít důvěru vedení klubu, jsem připravený bojovat ze všech sil. Ale následující zápasy s Lipskem a v Hannoveru pro nás budou hrozně těžké," připustil trenér Domenico Tedesco po divoké přestřelce v Brémách, že je jeho trenérská pozice v ohrožení. V Brémách se Schalke ujalo vedení, Skrzybski měl velkou šanci ho zvýšit, ale neproměnil ji a domácí poté otočili stav na 3:1 a výhru udrželi, i když Embolo druhým gólem pět minut před koncem závěr ještě zdramatizoval.

Sestřih utkání 25. kola Bundesligy Düsseldorf - Frankfurt

Düsseldorf - Frankfurt 0:3 - Eintracht dál dělá maximum pro to, aby mohl v příští sezoně hrát v pohárové Evropě. Neprohrál už jedenáct utkání v řadě a z posledních pěti duelů vyhrál hned čtyři. V Düssledorfu se favorit prosadil krátce po přestávce, aby své vítězství pečetil dvěma zásahy v nastaveném čase. Frankfurt tak momentálně ztrácí tři body na čtvrtou příčku, z níž se bude postupovat do skupinové fáze Ligy mistrů. Současná pátá pozice by týmu stačila k účasti ve skupině Evropské ligy.