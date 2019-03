Lipsko vyhrálo na Schalke a je třetí, Dortmund se prostřílel do čela

Fotbalisté Lipska vyhráli v 26. kole bundesligy 1:0 na hřišti Schalke a posunuli se na třetí místo. Obránce Pavel Kadeřábek odehrál celý zápas při remíze Hoffenheimu 1:1 ve Stuttgartu. Uzdravený Jan Morávek se po třech utkáních vrátil do nominace Augsburgu, při výhře 3:1 nad Hannoverem se ale na hřiště nedostal. Dortmund otočil utkání s Herthou Berlín a po výhře 3:2 se vrátil do čela tabulky, uzdravený Vladimír Darida do zápasu nezasáhl.