ECHO BUNDESLIGY: Düsseldorf dostal doma výprask od Bayernu, trenér přesto jásal

Pět kol před koncem soutěže totiž figuruje společně s Hannoverem u dna tabulky na příčce znamenající přímý sestup z bundesligy. Přitom kdyby Behrens dva zmiňované pokutové kopy proměnil, mohl mít Norimberk o tři body víc a byl by na tom stejně jako Stuttgart, který se může zachránit v baráži.

Sestřih utkání 29. kola německé fotbalové ligy: Norimberk - Schalke (1:1)

Norimberk - Schalke 1:1 - Penalta neproměněná Behrensem v nastaveném čase první půle na domácí dolehla, přesto šli do vedení v 83. minutě, kdy se hlavou trefil Kubo. Šlo však o předčasnou radost, protože obránce Nastasič záhy skóre srovnal a Schalke si odvezlo důležitý bod. Není bez zajímavosti, že srbský legionář, který v minulosti hrával i za Manchester City, dal po pěti letech v bundeslize vůbec první branku. „Byl to typický zápas dvou mužstev bojujících o záchranu. My toho předvedli málo, takže mohu být spokojen jen se získaným bodem," přiznal nizozemský kouč ve službách Schalke Huub Stevens.

Sestřih utkání 29. kola Bundesligy Hannover - Mönchengladbach

Hannover - Mönchengladbach 0:1 - Hannover je už se sestupem víceméně smířen, neboť na šestnáctou příčku znamenající alespoň účast v baráži ztrácí sedm bodů. Přesto proti Mönchengladbachu, jenž bojuje o čtvrtou příčku znamenající cestu do Ligy mistrů, bojoval a hodně ho potrápil. „Zbytečně jsme si komplikovali život tím, že jsme neproměnili spoustu šancí. Ještě štěstí, že jsme dali alespoň jeden gól, neboť jsme si výhru zasloužili," oddechl si trenér hostů Dieter Hecking. Jeho tým ztrácí na čtvrtý Frankfurt jen bod.

Sestřih utkání 29. kola Bundesligy Frankfurt - Augsburg

Frankfurt - Augsburg 1:3 - Pro Eintracht rána a citelný zásah do propočtů. Přitom se rychle ujal vedení a zdálo se, že mu čtrnáctý Augsburg nemůže způsobit problém. „Jenže jsme nepřidali druhou branku, i když příležitostí jsme měli hned několik," povzdechl si rakouský trenér na domácí lavičce Adolf Hütter. Hostům se podařilo ještě do přestávky otočit skóre a Frankfurt už nedokázal zareagovat. „Čtvrteční čtvrtfinále Evropské ligy v Lisabonu nás stálo spoustu sil, přesto jsme prohráli zbytečně," litoval Hütter.

Sestřih utkání 29. kola Bundesligy: Lipsko - Wolfsburg

Lipsko - Wolfsburg 2:0 - Domácí kráčí cílevědomě za třetí příčkou, což i ve střetnutí s Wolfsburgem od začátku prokazovali. Dva rychlé góly, o které se během první půlhodiny podělili Kampl a Werner, jim samozřejmě pomohly, takže dál už režírovali zápas k obrazu svému. „Prohráli jsme s velmi dobrým soupeřem," uznal kouč hostů Bruno Labbadia. „I fotbal to byl výborný. Absolutní top utkání," připomínal domácí Ralf Rangnick

Sestřih utkání 29. kola Bundesligy: Hoffenheim - Hertha

Hoffenheim - Hertha Berlín 2:0 - Domácí poslal do vedení po půlhodině záložník Amiri, jenž prostřelil brankáře Jarsteina s pomocí levé tyče a zaznamenal první gól v sezoně. Ve druhé půli pojistil výhru teprve devatenáctiletý Nelson, který se trefil v lize už posedmé. Hoffenheim se po třetím vítězství za sebou posunul na poslední pohárové, šesté místo. „Zasloužené vítězství. Po druhém gólu jsme hráli velice dobře a hlavně sebejistě," pochvaloval si domácí trenér Julian Nagelsmann.

Sestřih utkání 29. kola Bundesligy: Stuttgart - Leverkusen

Stuttgart - Leverkusen 0:1 - Manko Stuttgartu na patnácté Schalke neustále narůstá, takže domácí se musí strachovat o přežití. Po domácí prohře s Leverkusenem obzvlášť. Pořád jsou sice šestnáctí, což jim garantuje účast v baráži, ale sedmnáctý Norimberk už má jen tříbodovou ztrátu. „Naše defenziva se v porovnání s předchozími zápasy zlepšila, přesto jsme se dopustili chyby, za kterou jsme zaplatili," litoval trenér Markus Weinzierl, že jeho tým nedotáhl utkání alespoň k remíze. O výsledku nakonec rozhodla penalta po hodině hry, kterou proměnil Havertz.

Sestřih utkání 29. kola Bundesligy: Brémy - Freiburg

Brémy - Freiburg 2:1 - Domácí potřebovali bezpodmínečně vyhrát, aby udrželi kontakt s příčkami zaručujícími účast v pohárové Evropě. V bráně s Pavlenkou, který ovšem musel po prvním poločase střídat, a v obraně s Gebre Selassiem se jim to povedlo. Právě Gebre Selassie se o to postaral, neboť po vedoucí trefě Nizozemce Klaasena jistil výhru Brém druhým gólem. „Obrovsky důležité vítězství po těžkém utkání. Na hráčích ale bylo od první do poslední minuty patrné, jak moc chtějí vyhrát," kvitoval výkon svého týmu domácí kouč Florian Kohfeldt.

Sestřih utkání 29. kola Bundesligy: Dortmund - Mohuč

Dortmund - Mohuč 2:1 - Borussii nezbývá než vyhrávat a čekat na případné zaváhání vedoucího Bayernu. Tentokrát mělo jít o pohodovou záležitost, neboť Sancho dvěma góly v rozmezí sedmi minut zajistil domácím rychlé vedení. Třetí branku ovšem Borussia přes řadu šancí nedokázala připojit, takže když šest minut před koncem střídající Quaison snížil, začali se svěřenci trenéra Favreho o tři body strachovat. „Do přestávky jsme hráli hodně pasivně, ve druhé půli jsme ale změnili systém hry a byl to od nás vynikající výkon. Jen škoda, že jsme branku nevstřelili dřív," posteskl si kouč Mohuče Sandro Schwarz.

Sestřih utkání 29. kola Bundesligy: Düsseldorf - Bayern

Düsseldorf - Bayern Mnichov 1:4 - Bayern od února na ligové scéně neprohrál a i zápas v Düsseldorfu jasně ovládl. Od začátku měl navrch, do přestávky mu zajistil dvaadvacetiletý záložník Coman dvougólový náskok, a když po změně stran po rohovém kopu zvýšil Gnabry už na 3:0, hráli domácí jen o čestný gól. Ten nakonec vstřelili z penalty, ale konečný účet utkání podepsal v nastaveném čase Goretzka. „Neměli jsme sebemenší šanci, protože Bayern hrál koncentrovaně celý zápas," uznal po výprasku domácí trenér Friedhelm Funkel, přesto jásal. Pět kol před koncem soutěže má totiž jeho Düsseldorf setrvání v bundeslize garantované. „Báječný den. A také důvod k oslavě."