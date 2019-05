Darida prožil smolnou sezonu. Bude chybět i reprezentaci

„Na tuhle sezonu nebudu vzpomínat v dobrém. Prodělal jsem několik zranění a ani v jejím závěru jsem se nedostal do zápasového vytížení a tempa. Nakonec jsem ji skončil se zdravotními potížemi. Jsem rád, že už skončila. Udělám všechno pro to, abych byl připravený na tu příští. Věřím, že bude lepší," pravil.

Radost nemá ani z umístění Herthy, která skončila v tabulce až jedenáctá a místo o evropské poháry bojovala nad nebezpečnou sestupovou hranicí.

Vladimír Darida v dresu národního týmu

„Především doma jsme neuhráli zápasy, které jsme potřebovali. Proti týmům z horní poloviny tabulky se nám dařilo, ale s těmi papírově slabšími jsme ztráceli body, které jsme měli získat. I když jsme sezonu dobře rozjeli, tahle slabina nás přibrzdila. Sklouzli jsme do pásma, z něhož to bylo do Evropy daleko, ale zachránili jsme se docela brzy. Z něj už jsme se nedostali. Mrzí nás to i kvůli fanouškům. Pamatuji tu doby, kdy jsme hráli předkola Evropské ligy. K tomu se chceme co nejrychleji vrátit," popsal Darida důvody.

Místo Dárdaie na lavičku Čovič

Ale skutečnost, že berlínský tým nemohl tabulkou pořádně nahoru, ale ani dolů, jako demotivující nepovažoval. „V bundeslize je stále o co hrát. Tohle se nám stalo už podruhé za sebou, kdy jsme už nemohli do pohárů, ani sestoupit. Nedokázali jsme s tím nic udělat, nehráli jsme uvolněně. Situace vyústila ve změnu trenéra. Pál Dárdai vlastně sobotním zápasem skončil. Mužstvo převezme Ante Čovič," vysvětlil předem avizovanou změnu na lavičce.

Český záložník Vladimír Darida (vlevo) a německý obránce Mats Hummels během utkání kvalifikace MS.

Zemětřesení v kádru ale neočekává. „Čovič vedl naši třiadvacítku, potkávali jsme se často, má přehled, co se v áčku děje, hráče zná. K nějakým změnám asi dojde, ale hlavně půjde o to, aby mužstvo zvedl," dodal český reprezentant.

Darida fandil Dortmundu

Darida v tomto ročníku fandil Burussii Dortmund, jako valná číst Německa. Po šesti letech nadvlády Bayernu si fanoušci přáli změnu. K té však nedošlo.

„Před sezonou jsem nečekal, že Bayern bude bojovat o titul do posledního kola. Ani změna trenéra, kdy mužstvo převzal Niko Kovač, nenasvědčovala tomu, že by měl ztratit svoji nadvládu. Začátek sezony mu ale nevyšel, a naopak Dortmund letěl prudce nahoru. Borussia měla skvělý podzim, ale na jaře zbytečně poztrácela pár bodů a Bayern, který se zlepšil, ji dotáhl," pravil.

Radost Vladimíra Daridy.

„Dá se říct, že skoro celé Německo fandilo v boji o titul Dortmundu. Při sobotním zápase, když se na tabuli objevily průběžné výsledky, Dortmund vedl v Mönchengladbachu a Bayern inkasoval od Frankfurtu na 1:1, fanoušci to kvitovali s nadšením. Včetně mne. Bayern ale ukázal znovu svoji sílu a titul získal posedmé v řadě," dodal Darida.

Klíčové zápasy kvalifikace

Blíží se červnový kvalifikační dvojzápas s Bulharskem a Černou Horou. Ale Daridy se zřejmě netýká.

„Na 99,9 procent se dvojzápasu nezúčastním. Sotva jsem doléčil svalové zranění, týden po březnovém reprezentačním srazu jsem si při tréninku natrhl postranní kolenní vaz, s čímž laboruji doteď a nemohu hrát naplno. Musím se doléčit, abych stihl začátek přípravy na novou sezonu. Ale zápasy budu pochopitelně sledovat," říkal se smutkem v hlase.

Euforie Vladimíra Daridy po vyrovnávací trefě.

Dvojzápas bude vlastně startem do kvalifikace o postup na ME 2020 a bojem o druhé postupové místo, když vezmeme v úvahu, že Anglie je suverénně nad ostatními týmy skupiny. S tím Darida souhlasí.

„Sice za sebou máme prohru 0:5 ve Wembley, ale teď to začne naostro. Šest bodů v červnu musíme získat a vytvořit si dobrou pozici do dalších utkání. O druhém místě se bude rozhodovat mezi námi, Bulhary, Černou Horou a Kosovem. Nepředpokládám, že by Anglie klopýtla, ale pokud s ní někdo udělá body, budou velmi cenné. Věřím, že kluci to v Praze a Olomouci zvládnou a na podzim už jim pomůžu," slíbil Darida.