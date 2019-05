Selke se chce nejdřív ucházet o německý dres. Teprve když neuspěje, řekne Šilhavému své ano

Konec snění a nadějí. Tedy zatím, protože není vyloučeno, že by útočník berlínské Herthy a spoluhráč českého legionáře Vladimír Daridy mohl v budoucnu své priority přehodnotit, a přece jen obléknout dres české fotbalové reprezentace. „Vyloučeno to není, ale v tomto kvalifikačním cyklu o Selkem uvažovat nemůžeme a už nebudeme,“ potvrdil manažer českého národního týmu Libor Sionko, že námluvy s útočníkem, jehož maminka pochází z Lanškrouna a otec Z Etiopie, jsou u konce.

Příběh s názvem Davie Selke a česká reprezentace rozehrál počátkem roku ve studiu Televize Seznam sám trenér národního týmu. Jaroslav Šilhavý totiž na světlo světa vyrukoval s tím, že možná přijde čas, kdy bude moci dvaadvacetiletého mladíka z bundesligy do české reprezentace povolat.

„Myslím, že by neměl sebemenší problém do našeho mužstva zapadnout. Je to extrovert, strašně fajnový kluk. Vyrůstal v Čechách a česky rozumí. Bavíme se sice spolu německy, ale spoluhráči v Hertě chtěli, abych ho otestoval. Zkusil jsem to a Davie opravdu rozuměl," potvrzoval Darida, že by Selke neměl s adaptací do české reprezentace potíže.

Posílí Davie Selke český národní tým?



Jenže Selke si vzal čas na rozmyšlenou, a když konečně došlo k jeho jednání se Sionkem zastupujícím českou reprezentaci, vyžádal si další odklad.

„Po dobu nastávající kvalifikace o EURO 2020 chce ještě zabojovat a zkusit se dostat do německého výběru. Pokud by se mu to nepodařilo, šlo by v dalším kvalifikačním cyklu o téma pro něho, a i pro nás," prozradil Sionko.

Sestřih utkání 34. kola Bundesligy Hertha Berlín - Leverkusen

DIGI Sport

„Myslím, že pak by byla slušná šance, aby se objevil v barvách našeho reprezentačního výběru," potvrzoval, že pokud by kouč Němců Joachim Löw na Selkeho neukázal, byla by pro něho druhou volbou česká reprezentace.

Vzhledem k národnosti otce by se totiž Selke mohl rozhodnout i pro etiopskou reprezentaci.