Obránce Hummels opět mění Bayern Mnichov za Borussii Dortmund

Do stejné řeky nevstoupí. Tímhle pořekadlem se fotbalový mistr světa Mats Hummels neřídí a po třech letech se vrací z Bayernu Mnichov do Borussie Dortmund. Ve staronovém působišti podepsal zkušený obránce smlouvu do roku 2022. Podle magazínu Kicker za něj bundesligový vicemistr zaplatí s bonusy až 38 milionů eur (974 milionů korun).

Třicetiletý odchovanec Bayernu se tímto směrem stěhuje již podruhé. V roce 2008 odešel do Dortmundu na hostování a v únoru následujícího roku do Borussie přestoupil za čtyři miliony eur. Vestfálskému týmu pomohl k dvěma titulům a k postupu do finále Ligy mistrů, než se v roce 2016 vrátil do Bayernu. V Mnichově měl smlouvu ještě na dva roky.

V německé reprezentaci, s kterou vyhrál světový šampionát v roce 2014, skončil na začátku letošního roku. Kouč Joachim Löw oznámil, že s ním již nepočítá.

Hummels je čtvrtou velkou letní posilou Borussie, kam už zamířili Julian Brandt (Leverkusen), Nico Schulz (Hoffenheim) a Belgičan Thorgan Hazard (Mönchengladbach).