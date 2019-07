Český gólman odolal vábení velkoklubů a říká: Už nejsem velká neznámá, měl bych být lídrem!

Poslední červnový čtvrtek se vaše rodina rozrostla po narození syna Mathiase. Jak si užíváte novou otcovskou roli?

Já mám hlavně největší radost, že vše dopadlo dobře a snoubenka i malý jsou zdraví. Bohužel jsem si je doma užil jen chvíli a musel jsem se připojit k týmu na soustředění. O to víc se těším až si je přivezu do Brém, jelikož člověk vidí na videích a fotkách, jak malý roste a každým dnem se učí novým věcem.

Když jste se hlásil na prvním tréninku v Brémách, byl jste zcela fit po zranění, které vás připravilo o červnové reprezentační duely?

Tehdy jsem měl trable se zády, nebyl jsem schopný zvládnout ani tréninkový režim. Následně jsem absolvoval magnetickou rezonanci a rehabilitaci. A když jsme začali přípravu v Brémách, po dohodě s klubovými fyzioterapeuty jsem měl opatrnější rozjezd a do zátěže šel pozvolna. Ale nyní jsem stoprocentně fit.

V Brémách se chystáte na třetí sezonu. Jak moc se změnila vaše pozice od okamžiku, kdy jste do klubu přišel jako zelenáč?

Když jsem do Werderu přicházel, tak očekávání nebyla vysoká, protože mě moc fanoušků v Německu neznalo. O to více mě nadchlo, když mě příznivci zvolili hráčem sezony. Hodně jsem si toho vážil. V minulém ročníku mi začátek nevyšel. Projevilo se, že jsem nemohl absolvovat kvůli zraněním celou přípravu, pak jsem utrpěl hned v druhém kole otřes mozku a zase nuceně stál. Potom jsem ale šel s každým tréninkem nahoru. A fanoušky jsem doufám ani v druhém roce nezklamal. Věřím, že se výkonnostně posunu a pomohu týmu k úspěchu, na nějž už delší dobu čeká.

S ohledem na vaše výkony bude očekávání možná až extrémní. Jste na to připravený?

Samozřejmě cítím, že se tlak na mou osobu každou sezónou stupňuje, jelikož se mění i má pozice v týmu. V první sezóně jsem byl pro všechny jedna velká neznámá, teď bych měl být jeden z lídrů. Tlak je velký, ale k této soutěži a k Brémám, jako tradičnímu klubu bundesligy, zcela patří.

Poznávají vás fanoušci ve městě? Jak se vám s popularitou žije?

V Brémách je fotbal sport číslo jedna. Když neberu hodinu vzdálený Oldenburg, kde se hraje první basketbalová liga, či Bremerhaven, kde je pro změnu první hokejová liga, tak tady jiný sport na nejvyšší úrovni není. Zájem fanoušků o fotbal je obrovský, takže se před ním neschováme. Ale lidé jsou velice přátelští a já se pokouším, pokud to jen trošku jde, vyjít vstříc.

Jaké budou ambice Werderu do další sezony?

Budeme se chtít probojovat do evropských pohárů. Minulý rok bylo zklamáním, že to nevyšlo. Letos by to znamenalo neúspěch.

Panuje v klubu na startu přípravy před novou sezonou tedy ještě zklamání z nezdaru při útoku na pohárovou Evropu v loňském ročníku?

Pořád to všechny mrzí. Byli jsme blízko úspěchu v lize i v Německém poháru, kde jsme v semifinále ztratili vyrovnané duely s Bayernem. V lize jsme zase poztráceli zbytečné body. Dokázali překvapit proti top týmům, naopak v zápasech, do nichž jsme šli jako papíroví favorité, nám nevyšly. Hloupě jsme si nechali v poslední minutě vyrovnat duel s Norimberkem, vysoko jsme prohráli v Düsseldorfu. Takže pak bodová šňůra z duelů s Hoffenheimem, Dortmundem a Lipskem byla k ničemu. Proto tak velké zklamání. Ale snad i tyto zkušenosti nás posunout o kus dále.

Po skvělých výkonech, jimiž jste se prezentovat během dvou sezon v bundeslize, se o vaše služby hlásili fotbaloví giganti. Bude pro vás nadcházející sezona poslední v dresu Brém?

Soustředím se na to, co je v Brémách a budu dělat maximum, abych byl týmu prospěšný a pomohl mu k úspěchům. Co bude v budoucnu se uvidí a nechávám tomu volný průběh. Pro mě je teď nejdůležitější rodina. A abych byl maximálně připravený na novou sezonu.

Troufnete si odhadnout, zda bude znovu hlavním favoritem bundesligy Bayern Mnichov a ostatní ho budou nahánět?

Všichni musíme uznat, že Bayern má nespornou kvalitu a hodně odlišný rozpočet než většina týmů v bundeslize. Dlouhou dobu vyhrával Bayern ligu suverénním způsobem. Až poslední rok se na titul nadřel a bojoval o něj na dálku s Dortmundem do posledního kola. Myslím si, že nakonec rozhodly zkušenosti, které hrály ve prospěch Bayernu. Pokud bude mít letos Bayern konkurenta, tak si myslím, že to bude opět Dortmund, který velice zajímavě posílil.