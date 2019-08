Čtrnáctiletý klenot Borussie Moukoko hraje kategorii U19, v prvním utkání dal šest gólů!

Čeká ho hvězdná budoucnost? Čtrnáctiletý útočník Borussie Dortmund Youssoufa Moukoko hraje s o 4 roky staršími fotbalisty. V kategorii U19 má za sebou první soutěžní utkání v mládežnické bundeslize. Mladík s kamerunskými kořeny se v něm blýskl nevídaným gólovým uragánem. Do sítě soupeře nasázel hned šest branek.

„Doufám, že lidé neočekávají, že přijdu a nasázím v této sezóně 46 branek," sdělil před startem ročníku Moukoko deníku Ruhr Nachrichten. Narážel tak na své statistiky z předchozího roku, kdy hrál v kategorii do 17 let a pokořil rekord ligy, když si zapsal právě 46 gólů.

Jenže v nové sezóně má mladík nakročeno skvěle. Do vyšší kategorie vlétl jako fotbalové tornádo. V prvním utkání se blýskl šesti zásahy. Okamžitě se kolem něj strhl, stejně jako už několikrát v minulosti, mediální zájem. Fanoušci Borussie jsou u vytržení. V Moukokovi vidí budoucí hvězdu bundesligy.

Youssoufa Moukoko craque 🔥 14 anos 😮 promete !!! pic.twitter.com/IqBWAjrlVU — GoldenCRKD 🔥 (@GoldenCRKD) August 12, 2019

Na to si však pochopitelně budou muset ještě nějakou dobu počkat. Vždyť talentovanému mladíkovi je teprve 14 let a pravidla něco takového nedovolují. Jenže za méně než dva roky mu bude 16 a pak už by start za áčko možný byl.

A že taková představa není úplná fantasmagorie, potvrzují Moukokovy statistiky. V první sezoně kategorie U17 nastřílel tehdy jako dvanáctiletý 40 branek ve 28 utkáních. O rok později překonal zmiňovaný rekord ligy se 46 zásahy a při přechodu do nové kategorie vyslal jasný vzkaz, že svůj hlad po gólech neztratil.