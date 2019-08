Juventus, Barcelona? V létě jsem měl jiné starosti než fotbal, říká pyšný otec Pavlenka

Když v létě 2017 přišel do Brém, udělal si v Evropě velké jméno. Zájem o něj dlouhodobě projevují velké kluby, éterem létají top adresy: Juventus Turín nebo Barcelona. Reprezentační brankář Jiří Pavlenka ale zůstává věrný Werderu, se kterým v sobotu vstoupil do nové sezony německé ligy (porážka 1:3 s Düsseldorfem).

Nakolik vážný byl v létě váš odchod z Brém?

Co jsem se bavil s manažerem, nějaké možnosti na přestup byly. Ale popravdě, měl jsem v létě jiné starosti než fotbal. Takže jsem nic nehrotil, že bych chtěl odejít. Jsem v Brémách spokojený. Věřím, že se tu ještě můžu individuálně posunout a týmově můžeme udělat nějaký úspěch.

Říkáte, že jste měl v létě jiné starosti než fotbalové. Narážíte na červnové narození syna Mathiase?

Přesně tak. Myslím, že v takové chvíli to vnímá většina mužů stejně.

Nakolik se vám od června změnil život?

Pochopitelně jde o velký rozdíl. Člověk nemá tolik času pro sebe. Aby po tréninku přijel domů, sedl si na gauč a odpočíval. Když přijdu, věnuju se malému. Jsou to ale moc příjemné starosti. Jsem rád, že je zdravý on i snoubenka, že všechno zvládáme. Jsem spokojený, fotbal teď prostě není úplně priorita. Na prvním místě je rodina. Takhle jsem to měl ale nastavené vždycky.

Byl jste u porodu?

Byl. Bylo mi snoubenky líto. Když jsem viděl, jak hodiny trpěla a já neměl šanci pomoct... Když se malý Mathias narodil, byl jsem trochu naměkko. Byl jsem strašně šťastný, že on i žena jsou zdraví. Michaela zvládla porod skvěle. Potom už stres opadl, od té chvíle si to jenom užívám.

Dopřává vám synek klidný spánek před zápasy?

Před zápasy jsme s týmem na hotelu, možná naštěstí. (směje se) Doma v noci vstává žena, malého musí nakojit. Já můžu odpočívat, v klidu spát, abych byl ráno fit na trénink.

Jméno Mathias zní německy. Zvoli jste ho vzhledem k angažmá v bundeslize?

Zní německy, ale nezvolili jsme jméno proto, že žijeme v Brémách. Prostě se nám se ženou líbí. Nechtěli jsme úplně typické české jméno s háčky a čárkami. Když je člověk v zahraničí, dost často se stává, že mu jména zkomolí. Mohl bych o tom vyprávět. Chtěli jsme takové, které se nám líbí a není úplně složité vnímat ho v cizině.

Pojďme zpět k fotbalu. Byla sobotní prohra s Düsseldorfem velkým zklamáním?

Rozhodně. Chtěli jsme pochopitelně vstoupit do sezony třemi body z domácího stadionu. Nevyužili jsme bohužel tlak, který jsme si vytvořili úvodních dvacet minut. V nich jsme Düsseldorf nepustili vůbec k balonu. Jenže pak jsme před přestávkou inkasovali z brejku. Byl to ten zápas, ve kterém na co soupeř sáhne, skončí v naší brance.

Dostali jste od vedení za cíl umístění na příčkách, zaručující start v evropských pohárech?

Ano. O cíli bylo jasno už na začátku letní přípravy. Pro Werder je letos umístění na pohárové příčce priorita, cokoli jiného bude považováno za neúspěch. Na jaře nám Evropská liga unikla o jediný bod, Liga mistrů o pět. Přitom v předchozích pěti letech bychom se s loňským bodovým ziskem pokaždé dostali do základní skupiny Evropské ligy.

Poslední sezony vévodí bundeslize Bayern? Může ho letos někdo sesadit?

S rozpočtem a ambicemi, které každý rok má, je hlavním favoritem na titul opět Bayern. Myslím, že jestli do pořadí nahoře někdo promluví nebo Bayernu titul vezme, bude to Dortmund. V létě dobře posílil. Přišli nejen mladí hráči, ale také zkušený stoper Hummels, jenž se vrátil po několika sezonách z Bayernu. Právě zkušenosti Borussii v minulém ročníku k titulu scházely.

Blíží se kvalifikační dvojutkání na půdě Kosova a Černé Hory. Ve Werderu máte za spoluhráče kosovského reprezentanta Milotu Rashicu. Padla mezi vámi řeč na vzájemný zápas?

Bavili jsme se. Dělali jsme si legraci, hecovali se.

Jak?

Milot říkal, že nás před zápasem vytáhne v Prištině někam do klubu, abychom druhý den neměli síly. Odpověděl jsem mu, že klidně, ale až po utkání. Teď vážně. Bude to moc důležitý zápas, potřebujeme ho zvládnout za tři body. Stejně tak následující v Černé Hoře.

Jsou tyto zápasy klíčem k postupu na EURO ze druhého místa ve skupině?

Myslím, že pokud je zvládneme za šest bodů, budeme jednou nohou na EURO. Kosovo bude nejtěžší soupeř v boji o druhou příčku. Téměř celý národní tým hraje v zahraničních klubech, někteří z hráčů v nejlepších evropských soutěžích. Viz Milot.