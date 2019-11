Je přede mnou důležité rozhodnutí, se zástupci Bayernu jsem nehovořil, řekl Wenger

Spekulace ohledně nástupce Nika Kovače na lavičce fotbalistů Bayernu Mnichov nabírají na obrátkách. zahraniční média v posledních dnech favorizovala Arséna Wengera, ten se ale během středečního pozápasového rozboru střetnutí Ligy mistrů nechal slyšet, že se zástupci bavorského celku nemluvil, ale že by to nikdy neodmítl. Francouzský kouč ovšem trochu tajuplně dodal, že ho v blízké době čeká důležité rozhodnutí.

Na rozhovor ohledně Wengerova případného kontraktu s německým úřadujícím mistrem došlo trochu symbolicky během pozápasového rozboru televize beIN Sport utkání Ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a Olympiakosem Pireus.

Wenger na přímý dotaz moderátora ohledně spekulací odvětil, že se zástupci Bayernu nejednal. „Nikdy bych neodmítl jednání s Bayernem, protože lidi z vedení tohoto klubu znám 30 let. Kdysi dávno jsem dokonce byl k trénování v tomto týmu velice blízko. Ale v tuhle chvíli k tomu nemůžu říct víc," řekl rodák ze Štrasburku.

„V tuto chvíli spolu nejednáme a ani nevím, jestli budeme," dodal Wenger. „Ještě jsem se nerozhodl, jestli se vrátím na hřiště. Jsem teď šťastný tak, jak to je, ale trénování mi chybí, takže je to pro mě velice obtížné rozhodnutí. V nejbližších dnech, nebo v nadcházejícím týdnu se ale definitivně rozhodnu, jak to bude," řekl kouč, který loni po 22 letech opustil kabinu Arsenalu Londýn.