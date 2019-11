Podílel se na příchodu Suchého, chválí Koubka. Je fajn slyšet v kabině Augsburgu češtinu, lebedí si Morávek

Už osm let je fotbalový záložník Jan Morávek věrný Augsburgu. A další roky na tom nehodlá nic měnit, nedávno s německým klubem prodloužil smlouvu do června 2022. Leckoho překvapí, že minulý týden mu bylo třicet. Přitom jako by to bylo nedávno, kdy coby 17letý teenager přestupoval od Botiče do Schalke.