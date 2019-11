Český penaltový mág Koubek zase úřadoval

Máte za sebou pořádně těžký vstup do sezony. Při pohledu na tabulku jsou asi tři body v duelu s Paderbornem zlaté, že?

Myslím si, že jsme v dosavadním průběhu ligy mohli získat více bodů. I když jsme měli fakt docela těžký los. Některé body jsme ztratili úplně zbytečně. Třeba proti Schalke nebo předtím doma proti Unionu Berlín. To jsou zápasy, které jsme měli zvládnout lépe a dotáhnout do vítězného konce. Ale teď nás čekají zápasy se soupeři, kteří jsou v tabulce blízko nás a musíme bodovat. Vidím, že se tým každým zápasem zlepšuje, že si sedá sestava a že je to lepší a lepší.

Takže se Augsburgu začíná blýskat na lepší časy?

Jsem rád, že moje forma i forma celého týmu, jde nahoru a věřím, že to otočíme a v polovině soutěže budeme mít dostatečný počet bodů na to, abychom se v klidu mohli připravit na jarní část. Je skvělé, že jsme vyhráli a trochu odskočili poslednímu týmu, ale další zápas doma s Herthou bude opět velice důležitý.

Tomáš Koubek gól nepustil, trenér Augsburgu Martin Schmidt českého brankáře z radosti objal.

Michael Dalder, Reuters

Čelil jste premiérové penaltě v nejvyšší německé soutěži. Provází vás pověst gólmana, která je specialistou na pokutové kopy. Věřil jste si?

Už jsem trochu čekal, kdy ta první penalta konečně přijde. A přišlo to v důležitém zápase, hned na jeho začátku. Jsem rád, že to pomohlo týmu. Docela jsem si věřil, protože jsem hráče, kteří mohou kopat samozřejmě sledoval. Oni mě tady naopak ještě neznají, tak je to pro mě trochu jednodušší.

Takže jste měl určitou výhodu?

Hráč, který mě nezná, tolik nevymýšlí a vybírá si kout brány, který má nejoblíbenější. Podle toho jsem se rozhodl. Vyšlo to skvěle, protože bylo cítit, že to našemu týmu dodalo sebevědomí a hráče to uklidnilo. Zápas jsme zvládli v pohodě a mohli jsme přidat i další góly.

Zneškodněných penalt máte na kontě z působení v Rennes docela dost. Cítíte se jako penaltový specialista?

Neřekl bych. Penalta je vždycky o štěstí a o psychice střelce a brankáře. Ale samozřejmě, čím více penalt chytíte, nebo i čím více penalt je proti vám zahráváno, to jsou zkušenosti, které se pak dají využít a teď se to povedlo. Já jsem ale hlavně rád, že ty chycené penalty ve většině případů vedly k bodům pro tým, což je nejdůležitější.