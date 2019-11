O EURO budu bojovat, slibuje brankář Koubek. Forma roste, slavil druhou bundesligovou nulu v řadě

Tři čistá konta z posledních čtyř zápasů. Brankář Tomáš Koubek chytá formu a nezastavila ho ani reprezentační pauza. Jeho Augsburg smázl silnou Herthu Berlín 4:0 a přeskočil ji v tabulce. „Všechny dosavadní zápasy byly dost vypjaté a o výsledek jsme vždy bojovali do posledních minut. Teď to bylo jiné. Pomohl nám první gól a vyloučení gólmana soupeře. Pak jsme získali trochu klidu," oddechl si Koubek. Výzev má před sebou dost. Chce být úspěšný s Augsburgem a dobrými výkony si říct o návrat do národního týmu. „Budu o to bojovat a věřím, že budu jedním ze tří gólmanů, kteří na EURO pojedou," dodal Koubek pro Sport.cz.

Hertha má sílu, na vaši branku ale mířila jen jediná střela. Takové zápasy gólmani zrovna nemilují. Jak jste vnímal utkání vy?

Je pravda, že těch situací přede mnou tolik nebylo. Nevybavím si ani nějakou těžší střelu, ale čím víc se blížil konec, tak jsem měl v hlavě, že chci udržet čisté konto. Samozřejmě, že za stavu tři nula hrajete trochu jinak a každý chce dát gól, nebo vytvářet šance.

Takže jste se musel mít pořád na pozoru?

Přesně tak. Hertha nechávala vepředu stále dva hráče, které ještě podporoval Vláďa Darida, ale naštěstí se podařilo obranu ukočírovat tak, že jsme soupeře pořádně do ničeho nepustili.

Zmínil jste krajana v dresu soupeře. Stihli jste prohodit pár slov?

Před zápasem jsme spolu nemluvili. Já jsem věděl, že Vláďa má v poslední době formu, hraje zaslouženě v základní sestavě na místě podhrotového hráče, takže jsem se na něj připravoval. Po zápase mi řekl, že byl určený jako první na případnou penaltu, což by bylo docela zajímavé. Naštěstí na tenhle souboj nedošlo.

Přišla řeč i na národní tým, který se může těšit na los EURO 2020?

O reprezentaci jsme se taky trochu bavili. On se mě ptal, jak tu svoji situaci vnímám (Koubek před posledními zápasy kvalifikace vypadl z nominace – pozn. aut.). Řekl jsem mu, že budu bojovat o to, abych jel v březnu na sraz nároďáku a potom se dostal i na EURO. Myslím, že moje výkony teď jsou dobré a věřím, že trenéři se budou rozhodovat podle aktuální formy nás čtyř. Na šampionát pojedou tři nejlepší a já doufám, že budu jedním z nich.

Vaše forma stoupá, vychytal jste tři čistá konta z posledních čtyř zápasů. Čemu připisujete, že se vám začalo dařit?

Myslím, že se hodně věcí v mojí hlavě změnilo zápasem s Monchengladbachem a vlastně už před ním, kdy jsem se dozvěděl, že nepojedu na sraz národního týmu. Byl to pro mě velký šok, ale po každém takovém pádu se člověk musí zase zvednout. Pochopil jsem, že s tím, jak jsem do Německa přišel, tady neuspěji. Tím, že neuspěji, mám na mysli to, že nechci být průměrný brankář v bundeslize, chci být jeden z těch lepších. A podle toho se začaly ubírat moje kroky a myslím, že to začíná přinášet ovoce a chci v tom dále takhle pokračovat.

Výkony se zvedáte nejen vy, ale i celý tým. Atmosféra je nyní asi daleko příjemnější, že?

Jsem rád, že jsme se dokázali rychle oklepat ze smolné porážky s Schalke. Zareagovali jsme na ni nejlépe, jak jsme mohli, to jest dvěma výhrami. Z toho je vidět, že mentalita týmu je dobrá a je jen na nás, abychom v tom pokračovali. Myslím, že až do Vánoc můžeme s každým bodovat. Hrajeme sice v Lipsku a Hoffenheimu, což budou těžké zápasy, ale myslím, že máme šanci do zimní pauzy získat dost bodů. Uděláme všechno pro to, aby jich bylo co nejvíce.