Ve většině titulků je Klinsi! Darida o německé modle, která ho od listopadu trénuje v Hertě

Je Klinsmann přístupný nebo spíš odměřený?

Rozhodně přístupný. Snaží se nám všechno co nejvíc zpříjemnit. Například soustředění. Takové jsem ještě nezažil. Už cesta byla jiná než obvykle, do Spojených států jsme letěli v civilním oblečení. Aby nám to bylo příjemné. Klubové věci jsme měli v taškách. A pak to hlavní, během soustředění jsme měli povinné jen tréninky.

Jinak jste měli volnou ruku?

Mohli jsme si dělat, co jsme chtěli. Na hotelu pro nás bylo připravené jídlo, bylo jen na nás, jestli se bude stravovat tam nebo mimo hotel. Musím říct, že netradiční soustředění mělo něco do sebe. Člověk neměl pocit, že pořád něco musí. Volnost byla příjemná, nikdo nic nekontroloval.

Vladimír Darida během tréninku fotbalové reprezentace před zápasy s Anglií a Severním Irskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Takový režim vybízí ke zneužití...

Nestalo se, že by někdo přišel pozdě na trénink. Ostatně, dávky byly obrovské, nikdo neměl myšlenky na delší výlet. Společně jsme byli v nedalekém Orlandu na basketu, na zápase NBA, což byl velký zážitek. Někteří kluci jeli i na druhé utkání. Ale žádná dovolená to rozhodně nebyla, na hřišti jsme dostali záhul.

Pokud vás má v rukou fitness kouč Werner, který dlouhá léta spolupracoval s vyhlášeným rasem, trenérem Magathem, není příliš co závidět.

Bylo to výživné. On je stará škola, děláme s ním vyloženě věci bez míče. Je známé, že jednou ze specialit pana Magatha je hra jeden na jednoho, při které hráči i padají únavou. Tohle trenér Werner nezavedl.(směje se)

Překvapil vás Klinsmann ještě v něčem jiném?

Zajímavý je koncept, který zavedl. S takovým se setkávám poprvé, mile mě překvapil. Podobá se anglickému. Je šéftrenérem, manažerem, který všechno zastřešuje. Tréninky vede kouč Nouri, Klinsmann sleduje, jak se kdo projevuje. Má větší možnost zaměřit se na detaily.

Vladimír Darida, vítěz ankety Fotbalista roku 2017.

Vlastimil Vacek, Právo

Pamatujete si Klinsmanna ještě jako hráče?

Znám ho vyloženě jako trenéra, také tak ho beru. Pamatuju si, když vedl Bayern nebo americký nároďák. Do Berlína poslední roky jezdil často, v juniorce Herty chytal jeho syn. Do dění v klubu se zapojil už v létě, přišel s novým velkým sponzorem, stal se členem sportovní rady. V listopadu usedl na lavičku.

Vedení klubu si od něj slibuje, že nastartuje novou, úspěšnou éru Herty. Může se to povést?

V Německu se o tom hodně mluví. Jsem rád, že si management dává tak vysoký cíl, vybudovat z Herty velkoklub. Základ je tato sezona, musíme co nejdřív nasbírat body a mít klid v boji o záchranu. Potom se může budovat dál. V Německu pořád platí, že soukromí investoři nemohou mít v klubu většinový podíl. Proto sem nepřijdou žádní šejkové. Ani investor, který v létě v Hertě koupil značný podíl, nebude rozhodovat o všem. I tak má ale potenciál přivést zajímavé hráče. Navíc, pokud případné posily osloví přímo Klinsmann, má to sílu a váhu. Pro Němce je neskutečná modla.

Český záložník Vladimír Darida (vlevo) a německý obránce Mats Hummels během utkání kvalifikace MS.

Vlastimil Vacek, Právo

Strhává na sebe pozornost?

Z deseti článků ve sportovních médiích má většina v titulku Klinsi. Když přijedeme kamkoli na hotel, čeká na nás víc lidí než obvykle, chtějí se s trenérem fotit. Což je pro tým dobré, veškerý tlak v naší situaci leží na kouči.