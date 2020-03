Baby Mourinho vypakoval z Ligy mistrů velkého Mourinha. Skvělé, netajil Schickův trenér

Co by Mourinho dal za to, kdyby dosáhl s Tottenhamem podobného úspěchu. Nebo spíš, co by vůbec dal za úspěch v Lize mistrů.

V minulosti ji vyhrál s Portem a milánským Interem, jenže od té doby už uběhlo deset let. Teď jen paběrkuje a i to jsou silná slova. Vždyť ve vyřazovací fázi Ligy mistrů nevyhrál od roku 2014. Tehdy to svedl s Chelsea proti Paris SG, ale od té doby nic.

A teď po konfrontaci s Lipskem největší propadák jeho trenérské kariéry, neboť takovým rozdílem nikdy z evropské pohárové scény neodcházel. Vždyť jen Borussia Dortmund dokázala jeho Real Madrid před sedmi lety zostudit podobně jako nyní Lipsko Tottenham, neboť nad Bílým baletem vyhrála 4:1.

Kouč Tottenhamu Jose Mourinho (vpravo) a trenér Lipska Julian Nagelsmann po utkání Ligy mistrů.

Michael Sohn, ČTK/AP

V úterní noci zažil Mourinho pád na úplné dno.

„Máme to teď velmi obtížné a navíc víme, že naše problémy zítra nezmizí. A je jich hodně a nemusím je ani připomínat, protože každý ví, že nám chybí pět šest hráčů. Každý tým na světě by se s tím potýkal, jako s tím bojujeme my," připomínal portugalský kouč ve službách Spurs absenci klíčových mužů.

Gól! Marcel Sabitzer posílá Lipsko do vedení v odvetném utkání osmifinále Ligy mistrů proti Tottenhamu.

Hendrik Schmidt, ČTK/AP

Chybí Kane, Son, Sisoko, teď čerstvě Bergwijn a také Sánchez. „A to jsem mužstvo připravil na určitý způsob hry a pak pár hodin před utkáním zjistil, že ani Sánchez hrát nemůže," krčil Mourinho bezmocně rameny.

„Přitom jsem byl před zápasem pozitivně naladěný a věřil, jako jsme věřili všichni, že můžeme zopakovat totéž, co svedlo mužstvo loni v semifinále," narážel na obrat, který se Tottenhamu podařilo po domácí prohře 0:1 v odvetě s Ajaxem.

Marcel Sabitzer z Lipska oslavuje svoji trefu v osmifinále Ligy mistrů proti Tottenhamu.

Annegret Hilse, Reuters

Jenže v Lipsku se ukázalo, že pouhá víra nestačí.

„Neúčinkovala. Nebyli jsme dostatečně mentálně silní, scházela sebedůvěra, chybí nám vyzrálost, ale i bojovnost," přiznával sebekriticky Dele Alli, že průběh zápasu, stejně jako výsledek je pro Tottenham přímo devastující.

„A nic na tom nemění absence šesti hráčů, protože zranění k fotbalu patří. Nezbývá, než se omluvit fanouškům a zvednout se. Fotbalové kvality na to pořád máme."

I Mourinho věří, že vzestup přijde. A to přitom i jeho decimuje, že si prochází slzavým údolím, jaké v trenérské kariéře nezažil. Zatím se mu nestalo, aby prohrál šest soutěžních zápasů v řadě, jako teď s Tottenhamem.

Patrik Schick (vpravo) z Lipska se rve o míč s Ericem Dierem z Tottenhamu.

Matthew Childs, Reuters

„Někdy jsou podobné obtížné okamžiky dobré k tomu, že vás dokážou lépe připravit na budoucnost. A vím, že ta naše v příští sezoně po návratu zraněných hráčů lepší bude. Vždyť teď jsem v situaci, kdy všichni hráči sedící mezi náhradníky na lavičce Lipska by v mém mužstvu okamžitě hráli v základní sestavě," filosofoval Mourinho poté, co dostal lekci od lipského kouče Juliana Nagelsmanna.

Německého „Baby Mourinha", který se ve dvaatřiceti letech stal nejmladším koučem v historii, jenž zvládl vyřazovací konfrontaci Champions League a postoupil do čtvrtfinále.

„Však to je skvělý okamžik pro klubovou historii i pro mě jako trenéra," netajil Nagelsamann poté, co z Ligy mistrů vypakoval Tottenham i s velkým Mourinhem.