Francie kvůli koronaviru přerušila fotbalové soutěže, bude ji následovat bundesliga?

"Naším cílem je dohrát ligu do léta. Jde nám hlavně o sportovní stránku, nicméně musíme brát v potaz i to, že kdybychom soutěž předčasně ukončili, mohlo by to pro některé kluby mít likvidační následky," uvedlo vedení německé ligy v prohlášení s tím, že valná hromada bude o přerušení rozhodovat v úterý. O nadcházejícím víkendu by se hrálo bez diváků, poté by byly soutěže přerušeny do 2. dubna.

Francie termín pro opětovné rozběhnutí soutěží nestanovila. "Vedení se jednohlasně shodlo, že do odvolání přerušíme první a druhou ligu. Jak uvedl francouzský prezident, všeobecný zájem teď musí být nadřazený úplně všemu. Musíme chránit slabé a zastavit šíření epidemie," uvedlo vedení ligy v prohlášení.

Přerušení, kterému kvůli koronaviru sáhlo i vedení české ligy, hrozí také anglické Premier League. Fotbalová asociace by o tom měla rozhodnout ještě dnes poté, co nákaza byla objevena u trenéra Arsenalu Mikela Artety a útočníka Calluma Hudsona-Odoie z Chelsea.

V Německu si dosud nákaza novým typem koronaviru vyžádala asi 2400 nakažených a pět mrtvých. Francie zaznamenala téměř 3000 nakažených a 61 úmrtí.