Německo? Bundesliga se také nebude hrát

Vedení německé ligy se na poslední chvíli rozhodlo odvolat 26. kolo, které dnes mělo začít předehrávkou Düsseldorf - Paderborn. Na pondělní schůzce s kluby navrhne přerušení první a druhé ligy minimálně do 2. dubna. Původně se o nadcházejícím víkendu mělo hrát bez diváků.

"Naším cílem je dohrát ligu do léta. Jde nám hlavně o sportovní stránku, nicméně musíme brát v potaz i to, že kdybychom soutěž předčasně ukončili, mohlo by to pro některé kluby mít likvidační následky," uvedlo dnes vedení německých soutěží v prohlášení.

Původní plán hrát ještě o tomto víkendu vyvolal kritiku. "To je šílené. Lidi, přestaňte bláznit a proberte se. Jsou přece mnohem důležitější věci než jakýkoliv sport," napsal na twitteru záložník Thiago Alcantara z Bayernu Mnichov poté, co smazal o poznání tvrdší tweet na adresu bundesligového vedení.

V Německu si dosud nákaza novým typem koronaviru vyžádala asi 2400 nakažených a pět mrtvých.