Přísná opatření měla přijít dřív. V Česku jste byli rychlejší, řekl Darida

Před deseti dny jsme spolu hovořili a říkal jste, že zatím je v Německu klid, koronavirus se v bundeslize neřeší. Překvapilo vás přerušení soutěže a v úterý karanténa v Hertě?

Mne osobně nepřekvapilo. Znal jsem opatření, která byla v ostatních zemích, ty byly o něco napřed, včetně Česka, takže jsem čekal, kdy přijdou i v Německu. V Čechách se reagovalo rychle. Jen jsem si říkal, proč Němci čekají s podobnými opatřeními tak dlouho, když k nim bude stejně muset dojít. I tady stoupá počet nakažených, nebylo na co čekat. Nakonec k zákazům dospěli. Podle mne se dalo problémům třeba víc předejít, ale to je můj názor.

Dostali jste z klubu nějaké pokyny nebo individuální tréninkové plány?

Zatím čekáme na informace. Jediný pokyn je, abychom o situaci v klubu a nehovořili.

Můžete ven třeba do obchodu nebo na procházku?

Naposledy jsme byli v neděli. Teď už ven nesmíme. Nákupy obstarává manželka Kateřina.

Jak trávíte nucené volno?

Hraji si se synem. To je jediná výhoda. Mám na rodinu víc času.

Nesmíte ven, víte ale co se děje v Berlíně?

Ještě v neděli jsme se byli projít a všechno fungovalo normálně. Potkávali jsme spousty lidí, nikdo neměl roušku, fungovaly restaurace. Podle toho, co vidím v televizi, opatření se hodně zpřísnila, obvyklý berlínský ruch je hodně utlumený. Ale úplně to nemohu posoudit. Přímý kontakt nemám.

Vladimír darida (vpravo) v souboji s Fidanem Alitim. Za nimi Valon Berisha.

Vlastimil Vacek, Právo

Co jste jako kapitán reprezentace říkal přesunu evropského šampionátu na příští rok?

Podle mne to je správné rozhodnutí. Zdraví je na prvním místě, teď je nejdůležitější, aby se šíření koronaviru zastavilo, lidé se uzdravili a život se vrátil do normálních kolejí. Musíme počítat s tím, že to nějaký čas potrvá a nebude krátký. Řešení, hrát třeba bez diváků, by nebylo správné. Fotbal se hraje pro ně a fotbalu by chyběla ta skvělá atmosféra. V zimě by to také nebylo ideální. Musela by se přerušit rozjetá sezóna. Už takhle máme jen týden volna kolem Vánoc. Ani pro fanoušky by to asi nebylo dobré. Museli by cestovat za zápasy v zimě, kdo ví, jaké by bylo počasí, a vůbec nejde jen o prostředí na stadiónech. Šampionát se jen odehraje v lichém místo v sudém roce.

Jste v kontaktu se spoluhráči z reprezentace?

Máme svoji skupinu, takže spolu komunikujeme. Všichni se snažíme být pozitivní, povzbuzujeme se. Psal mi i Theo Gebre Selassie, jak jsem na tom, protože Werder byl poslední soupeř, s nímž jsme hráli.