Čeští legionáři dostávají v Brémách od klubového kuchaře videa, jak si uvařit rajskou omáčku

Na každý detail se snaží myslet v bundesligových Brámách během nucené přestávky způsobené pandemií koronaviru. Čeští legionáři Pavlenka a Gebre Selassie, stejně jako ostatní hráči Werderu, dostávají dokonce od klubového kuchaře mailem recepty, co a jak uvařit a jíst, aby strava měla odpovídající nutriční hodnotu. „Nás kuchař natočil několik videí o vaření, které rozeslal hráčům. To aby každý věděl, jak se třeba připravuje rajská omáčka,“ prozradil ředitel fotbalového Werderu Brémy Frank Baumann, že fotbalistům se dostává servis se vším všudy.

I na Brémy, které v bundeslize figurují na předposlední příčce tabulky, pochopitelně doléhají následky přerušené soutěže. Klub sice zatím nevyčíslil ztráty plynoucí z chybějících příjmů z prodeje vstupenek či financí z televizních práv, ale hráče i fanoušky uklidňuje.

„Jsme optimisté, i v případě toho nejhoršího scénáře bychom byli schopni zůstat součástí bundesligy," zůstává optimistou Baumann.

Vedení klubu, realizační tým a hráči k tomu přispějí tím, že se vzdají svých platů. „Impuls vzešel od samotných hráčů. Prostě důkaz, že v těžkých dobách vždy dokážeme držet spolu," kvitoval generální ředitel Werderu, o celkové částce však zatím mluvit nechce.

„Všechno závisí na tom, kdy bude sezona pokračovat a zda bude vůbec pokračovat."

Zatím se hráči připravují individuálně, i když některé bundesligové kluby už zkouší společné tréninky alespoň v improvizované podobě. Lipsko začalo jako první, Wolfsburg se přidal.

„Pokud se přitom dodržují stanovená pravidla, považuji takovou variantu za přijatelnou. Vždyť kabina ve Wolfsburgu je prostornější než nějaký supermarket," oponuje ředitel Werderu kritickým hlasům, jimž Wolfsburg i Lipsko čelí.

Trenér Brém Florian Kochfeldt však dává přesnost individuální přípravě svých svěřenců. „V současné situaci to má větší smysl než společná příprava. Hráči dostali plány zahrnující nejen běhání, ale i třeba nácvik síly a stability. K tomu jim posíláme pravidelně pokyny, co mají dělat a čemu se mají věnovat. Máme nastavený monitorovací program, takže den co den dostáváme a vyhodnocujeme data, jak plní tréninkové úkoly a víme vše o zatížení každého hráče," potvrzuje kouč Werderu a přidává, že chystá i tréninková videa, pokud by se snad přestávka plánovaná zatím do 30. března dál prodloužila.

I on pořád doufá, že se podaří sezonu dokončit. „Jako každý, protože chceme dosáhnout našeho sportovního cíle, jímž je záchrana v lize. Ale samozřejmě přitom vnímáme závažnost současné situace a všichni si uvědomujeme, že realita nekončí u dveří naší kabiny."