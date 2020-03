Proč zázračný mladík Haaland neskončil mezi Rudými ďábly? Musí vás chtít klub a nikoli jen trenér, odpovídá jeho otec

Přitom právě Rudí ďáblové se jevili jako největší favorit v jednáních o Haalandově transferu. Zvláště, když na jejich trenérské lavičce sedí mladíkův krajan, norský manažer Gunnar Solskjaer, který neskrýval, jak moc rád by Hallanda na Old Trafford přivedl.

Svou roli mělo sehrát i to, že Hallandův otec Alfe-Inge sám na Ostrovech hrával a oblékal dres Manchesteru City a Leedsu.

Jenže právě otec sehrál nakonec rozhodující roli v tom, že devatenáctiletý talent dal přednost bundeslize místo Premier League.

„Musíte jít tam, kde vás chce nejen trenér, ale celý klub. To je nejdůležitější věc. A my měli obavy, jak by na tom Erling byl, kdyby snad musel Solskjaer na Old Trafford předčasně skončit," připomínal neustálé spekulace o nejisté pozici kouče Rudých ďáblů.

Navíc přidal, že při rozhodování brali v úvahu nejen pramalý zájem správní rady klubu o synův přestup, ale i směr, jakým se Manchester United ubírá a jak se v posledních pěti deseti letech vyvíjí.

Devatenáctiletý norský supertalent dal nakonec přednost Borussii Dortmund, kam v zimě přestoupil ze Salzburku za 20 milionů eur. V jejím dresu září, neboť v 11 soutěžních zápasech už nastřílel 12 gólů.

„Samozřejmě že člověk nikdy neví, jak by se synovi dařilo v jiném klubu, ale na to nedostaneme odpověď nikdy," poznamenal Haalandův otec.

Vedení Manchesteru United reagovalo... Podle jeho tvrzení se transfer Erlinga Haalanda na Old Trafford neuskutečnil proto, že jeho agent Raiola měl přehnané požadavky. Chtěl, aby mladý Nor měl ve smlouvě výstupní klauzuli ve výši 50 milionů eur, což se zdálo Manchesteru příliš málo, navíc klub nesouhlasil ani s vysokými procenty z případného dalšího přestupu hráče, které Raiola požadoval.