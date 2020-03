Že je krize? Bayern chystá rekordní přestup, píší ve Španělsku

Podle španělských médií by totiž Bayern Mnichov rád koupil barcelonského brankáře Marca-Andreho ter Stegena.

Bayern zatím vede neúspěšná jednání o prodloužení kontraktu se svojí stávající jedničkou Manuelem Neuerem, jenž má v bavorském velkoklubu platnou smlouvu už jen na příští rok. Jenže nabízené prodloužení o jedinou sezonu 34letý brankář bere jako výraz nedůvěry a odmítá ho.

#FCB 🔵🔴



✍️ El Bayern cree que podrían firmar a Ter Stegen en el 2021 al quedarle un año de contrato https://t.co/c8tb5a2Rmu — Diario SPORT (@sport) March 27, 2020

Mnichovský klub sice už podepsal 23letého Alexandera Nübela ze Schalke, jenž je považován za nejnadějnějšího gólmana v Německu, přesto však podle listu Diario Sport pošilhává po barcelonském Ter Stegenovi.

Tomu vyprší kontrakt na Camp Nou v roce 2022, potom by ho mohl mít Bayern teoreticky zdarma. Jenže když nevyšel plán s ročním prodloužením smlouvy Neuerovi, budou muset Bavoři za dřívější získání náhrady platit.

Podle zmíněného španělského deníku je Bayern připraven vyplatit za brankáře Barceloně dechberoucí částku v hodnotě 2,5 miliardy korun. Tím by padla i dosud rekordní utracená suma za gólmana, kterou vyplatila Chelsea za Kepu Arrizabalagu Athléticu Bilbao (72 milionů liber, cca 2,2 miliardy korun).

Barcelona by o svoji oporu jistě nerada přišla, nicméně prodej Ter Stegena, za něhož před šesti roky utratila zhruba 327 milionů korun by představoval mimořádně atraktivní obchod a získané finance by se v nelehké době náramně hodily, už s ohledem na očekávaný návrat Neymara z PSG.