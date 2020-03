Podle Koubka se liga dohraje, v Augsburgu trénují po skupinkách

Německá liga byla přerušena 13. března. "První týden, co nám zrušili zápas, jsme měli dva dny volno. Asi se řešilo, jak to organizačně udělat. Potom jsme měli od středy do neděle individuální plán - každý den jsme měli běhání a k tomu posilovací cviky. A od minulého pondělí trénujeme po malých skupinkách podobně jako Wolfsburg a Dortmund, stejně se připravovalo i Lipsko," řekl Koubek.

Připravuje se v tréninkovém centru s gólmany. "Scházíme se každá skupinka v jiný čas, abychom vůbec nepřišli do kontaktu. Dodržujeme hygienická pravidla, samozřejmostí je předepsaný distanc dva metry mezi hráči. Pro nás pro gólmany je to jednodušší, dáme si nějaký brankářský trénink. Kluci měli třeba střelbu nebo nějaká přihrávková cvičení," uvedl.

"Klub by určitě nechtěl nikoho ohrožovat na zdraví. Je to nařízení od klubu a já to jako hráč respektuji. Když to porovnám s tím týdnem, kdy jsme každý den měli jen vyběhnout ven, běžet někde v lese a k tomu jen přidávat nějaké cviky, tak samozřejmě pro mě je tohle příjemnější. Že člověk může dělat fotbalové věci a být s balonem na hřišti," dodal Koubek.

Je přesvědčen, že bundesliga se dohraje, asi bez diváků. "Ten tlak od klubů je obrovský na to, aby se to dohrálo. Všechny kluby v bundeslize mají většinový příjem z televizních práv a na některé už situace dopadá. Na ty, které za sebou třeba nemají tak silného vlastníka, jenž by zacelil tu díru," uvedl. "Pokud se jedná o televizní práva, tak je jedno, jestli se hraje bez diváků. Jde jen o to, jestli je zápas v televizi. Pokud by se to nedohrálo, mohlo by to mít na některé kluby existenční dopad. I většina hráčů počítá, že se to dohraje," řekl sedmadvacetiletý reprezentant.

Augsburg zatím problémy nemá a ani nesáhl ke snižování platů. "Žádné takové zprávy nemám. Taky nejsme ten klub, který by přestal trénovat, kde by hráči měli volno. A máme majitele, který, myslím, dokáže některé věci překonat," prohlásil Koubek.

Nikdo ze spoluhráčů podle něj nemá podezření na nákazu koronavirem. "Jsme domluveni, že když se bude někdo cítit hůř, bude nějak nachlazený a mohl by mít třeba nějaké symptomy koronaviru, má se hned hlásit doktorovi," řekl bývalý gólman Hradce Králové, Sparty, Liberce a Rennes.

"Nejsem ten typ, který by se extra bál toho viru, je to nepříjemné a ohrožující hlavně pro lidi ve starším věku. Ale mám děti, člověk myslí na rodinu. Proto se snažíme dodržovat hygienická pravidla. Tím, jak jsme Češi, jak člověk čte spíš české servery, tak to má v sobě vsugerované. Snažíme se dodržovat pokyny, jako bychom byli v Česku," podotkl Koubek.

Přestože v Německu stále není povinné nosit roušky, reprezentační gólman si nos i ústa chrání. Stejně jako jeho čeští spoluhráči Marek Suchý a Jan Morávek. "Po těch pár dnech volna jsme začínali takovou prezentací. Já roušku ještě neměl, ale Mára mi přivezl nějakou, co měl doma. Jeho paní už v prosinci objednávala nějaké respirátory. Mory a Mára byli jediní dva, kteří přišli s rouškou. Ale určitě je to tím, že jsme Češi, jak ta česká opatření máme vsugerovaná. Tady mě zatím pořád spíš překvapuje, když vidím člověka s rouškou. Když máte roušku, koukají se na vás spíš jako na toho, kdo je nemocný," podotkl Koubek.

Augsburg je po třech prohrách za sebou na 14. místě tabulky a 10. března angažoval nového trenéra Heika Herrlicha, který zatím tým ještě nevedl v zápase. "Má zase víc času nás poznat, má to jako takové přípravné období. Věřím, že se zase rozjedeme. Hrát bez diváků bude pro všechny týmy těžké, maže se tím výhoda domácího prostředí. Pro nás může být výhodou, že máme nového trenéra, každý se bude chtít ukázat a nikdo nebude řešit, jestli je to před prázdnými tribunami, nebo ne," řekl Koubek.