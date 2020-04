Dortmund se bojí o klenot. Real jde po Haalandovi

„Hráče jsme sledovali delší čas a investice se vyplatila. Máme velké ambice, chceme bojovat s Bayernem o německý titul a prosadit se v tomto i příštím ročníku Ligy mistrů a Erling je důležitou součástí týmu. Zájem je také o Jadona Sancha, pokud nás k tomu nedonutí současná tíživá situace, nechceme o tyto dva hráče přijít," řekl generální ředitel Borussie Hans-Joachim Watzke.

Informace evropských médií ho však nenechávají klidným. Neváhal, a oslovil hráčova agenta Mina Raiolu, který má dobré vztahy s prezidentem Realu Florentinem Pérezem, aby se poptal, jak to s Haalandem myslí. Zároveň měl sondovat i zájem z Premier League.

Zatímco kluby z Ostrovů jen přiznávají, že se jedná o velice talentovaného hráče se slibnou budoucností, v madridském fotbalovém chrámu Santiago Bernábeu se netají tím, že Haaland je jedním z útočníků, které mají v hledáčku. Mlží ale jako vždy. Španělská média, v čele s listem As, to však prezentují jako jistou věc, ovšem píší také o velkém zájmu o Harryho Kanea z Tottenhamu nebo Kyliana Mbappého z Paris St. Germain.

„Haaland je mezi sledovanými útočníky, jako jiní. Zatím neděláme žádné kroky směrem k žádnému hráči. Prožíváme těžké chvíle, kdy jsme ztratili několik našich legend. Finanční situace také není jednoduchá. Přestupové období je vzhledem k situaci daleko," citují média ředitele Realu Emilia Butragueńa. Ten podle nich připouští i variantu „doplatku" za borce, o něhož projeví konkrétní zájem, v podobě některého z útočníků. Nejvíc se v této souvislosti spekuluje o Garethu Baleovi, Luku Jovičovi či Lucasi Vásquezovi.

Nejdražší je Sancho

Dortmund je v obchodování s hráči velmi zdatný, kupuje levně především mladé borce a draze je prodává. List As nabídl několik příkladů. Německý reprezentační záložník, který hrával za Norimberk, Ilkay Gündogan stál 5,5 milionu a do Manchesteru City odešel za 30, gabonský střelec Pierre-Emerick Aubameyang přestoupil z St. Etienne za 13 milionů a Arsenalu byl prodán za sedmdesát. Polského defenzivního univerzála Lukasze Piszczeka získala Borussia z Herthy Berlín dokonce zadarmo. Jen 300 000 euro stál při přestupu z Ósaky japonský útočník Šindži Kagawa, do Zaragozy odešel loni v létě za desetinásobek. Anglické reprezentační křídlo Jadona Sancha ocenil Manchester City v jeho sedmnácti letech na 7,8 milionu, dnes by stál 130 milionů.

Hvězdy Bayernu Robert Lewandowski (vlevo) a Kingsley Coman si na tréninku údajně vyřizovali spory ručně.

Z tohoto pohledu ztrátový byl transfer polského snajpra Róberta Lewandowského. Poznaň za něj dostala 4,7 milionu eur. Bayern před šesti roky Dortmundu nabízel 20 milionů. Neuspěl. Jenže Polák odmítl prodloužit s Borussií smlouvu a za rok odešel do Mnichova zadarmo... Dnes má podle Transfermarktu jednatřicetiletý kapitán polské reprezentace stále cenu 70 milionů euro.