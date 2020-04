Bayern se vrací k tréninku. Hráči ale musí udržovat odstup

Fotbalisté Bayernu Mnichov se v pondělí vrátili k tréninku. Připojili se tak k těm bundesligovým klubům, které s přípravou začaly už v průběhu minulého týdne. Fotbalisté úřadujícího mistra musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Hráči jsou rozděleni do menších skupin nebo párů a musí mezi sebou udržovat dostatečný odstup, aby tak předešli případnému přenosu nákazy koronavirem. Na trénink bavorského celku se můžete podívat ve videu níže.

Fotbalisté Bayernu se připravují ve skupinkách po pěti podobně jako hráči Borussie Mönchengladbach, Wolfsburgu a dalších. Část klubů ale kvůli rozdílné politice jednotlivých spolkových zemí zatím stále trénuje individuálně.

Německý fotbal se zastavil už téměř před měsícem. Minimálně do 30. dubna to tak má zůstat, ale hrát se s největší pravděpodobností začne ještě později. Vedení německé fotbalové ligy (DFL) přišlo s návrhem, že k restartu soutěže by mohlo dojít někdy v průběhu května. Hrát se má ale bez diváků a s pevně stanoveným počtem účastníků akce.

V minulém týdnu se v německých médiích objevila informace, že několika klubům hrozí insolvence. Problémům mají zabránit intenzivní jednání s televizní společností Sky, která by mohla klubům předčasně vyplatit část peněz za vysílací práva.

Počet nakažených se v Německu vyšplhal přes sto tisíc. Na nemoc Covid-19 tam zemřelo 1800 lidí.