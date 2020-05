Petrák mezi nakaženými není, z karantény je trochu v šoku

Středopolař Ondřej Petrák stejně jako další český záložník Josef Hušbauer nepatří mezi fotbalisty Dynama Drážďany, kteří se nakazili koronavirem. V pondělí ho čeká další test. Se spoluhráči jsou v mírném šoku z toho, že týden před obnoveným začátkem druhé německé ligy museli nastoupit do dvoutýdenní karantény. Saský celek restart sezony nestihne a Petrák netuší, co bude dál.

Dynamo v sobotu oznámilo, že k jednomu nakaženému hráči koronavirem z minulého týdne přibyli další dva. "Já mezi ty tři nepatřím. Pepa je taky v pohodě. V pondělí máme ještě znovu koronavirový test, takže se může prokázat, že je ještě více hráčů infikovaných. Uvidíme zítra, jak dopadnou ty další testy," řekl ČTK Petrák.

Pro hráče bylo velkým překvapením, že musí do dvoutýdenní karantény. DFL, která řídí první a druhou bundesligu, ve svých plánech s povinnou izolací na 14 dnů pro celý tým v případě pozitivního testu nepočítala.

"Všichni jsme teď trochu v šoku. Ze začátku se řešilo, že bychom šli dokonce i na hotel do karantény. Ale odhlasovalo se, že ne, tak aspoň můžeme být doma," uvedl Petrák. "Já osobně strach z té nemoci nemám, jde spíš o moje blízké, nebo když by se to roznášelo dál," dodal.

Je překvapen, že se nákaza v týmu rozšířila. "Prvního nakaženého jsme měli někdy před týdnem. Tak šel rovnou do karantény, abychom mohli celý týden trénovat dál. Byli jsme pořád rozděleni ve skupinách po několika hráčích, drželi jsme rozestupy, všechno. Ve čtvrtek se změnila pravidla s tím, že už můžeme trénovat společně s týmem, že můžeme do soubojů a do kontaktu s hráčem. Po tréninku jsme měli další testování a druhý den vyšli dva pozitivní hráči," uvedl osmadvacetiletý defenzivní univerzál.

"Nikdo neví, kde to chytli, protože pravidla máme hodně přísná. Po tréninku jdeme rovnou domů. Když jdeme na trénink, chodíme v rouškách. Píšeme esemesku, že se cítíme OK, měří nám teplotu, používáme dezinfekce. Všechna pravidla dodržujeme a pak se stane tohle. Takže absolutně nikdo nemá tušení, jak se to tam dostalo. Možná proto, že jsme byli s těmi hráči v kontaktu, tak musí celý tým do karantény," doplnil Petrák.

Nakažení spoluhráči žádné příznaky covidu-19 nepociťovali. "Bavil jsem se včera s dvěma spoluhráči, co to mají. Říkali, že jedinou újmu, co mají, je to, že celý tým kvůli nim bohužel musí do karantény. Že vůbec nepociťují žádné příznaky, že by byli unavení, teplotu nemají, prostě nic. Ani jeden příznak," uvedl bývalý hráč Slavie Praha a Norimberku.

Počítá s tím, že dvoutýdenní karanténa je definitivním rozhodnutím. "Myslím, že už to takhle bude na 100 procent. Všude v novinách a ve zprávách už bylo, že přijdeme o první dva zápasy na 100 procent. Absolutně nemám tušení, jak to bude dál pokračovat. Co když po pár týdnech se to samé, co se stalo nám, stane v jiných týmech? Tak taky přijdou o další zápasy a může se to prodloužit na bůhvíjak dlouho," podotkl Petrák.

Dynamo je dvoutýdenní karanténou oproti jiným týmům, které už budou moci hrát zápasy, výrazně znevýhodněno. "Navíc přijdeme i o tréninky. Jediné, co se může udělat, je, že každému domů přivezou kolo, na kterém se dá jezdit a aspoň trochu udržovat. Ale to je samozřejmě úplně jiný pohyb než na hřišti, než když se běhá a hraje s balonem. Lepší něco než nic, ale i tak to bude nevýhoda," řekl bývalý mládežnický reprezentant.

Cítil, že se Dynamo, kterému patří v tabulce poslední místo a bojuje o záchranu, v trénincích dostávalo do pohody. "Vrátili jsme se s Josefem z Čech před necelými 14 dny, jak se mohlo začít trénovat ve skupinách. Každý z hráčů se cítil dobře. Konečně jsme mohli začít trénovat normálně naplno bez nějakých omezení. Mohli jsme hrát 11 na 11 hry, cokoliv, souboje. Vypadalo to dobře a teď se bohužel stalo tohle," řekl Petrák.

Neumí odhadnout, zda je reálné, aby se soutěže po Evropě dohrály, pokud by každý pozitivně testovaný hráč znamenal dvoutýdenní karanténu pro celý tým. "Těžko říct. Uvidíme po pár týdnech, až se nějaké zápasy odehrají," podotkl Petrák. "My budeme v pondělí znovu testovaní a uvidíme, jestli přibyli, nebo nepřibyli další hráči. Myslím, že podle toho se bude taky dál odvíjet, co budeme dělat," dodal.