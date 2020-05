Wolfsburg přišel před obnovením ligy o zraněného Gerhardta

Hrací trénink týden před obnoveným startem fotbalové bundesligy skončil pro záložníka Yannicka Gerhardta z Wolfsburgu vážným zraněním obličeje. Při hlavičkovém souboji utrpěl zlomeniny a v pondělí by se mělo rozhodnout, zda bude operován. Sedmému týmu tabulky bude chybět delší dobu.

Wolfsburg by měl po koronavirové pauze zahájit ligu zápasem proti Augsburgu. V sobotu odpoledne se tým rozdělil na dvě jedenáctky a absolvoval tréninkový zápas. "Srazili se hlavami a hodně to odnesl jeho obličej, má zlomeniny. Je to hrozná smůla," řekl kouč Oliver Glasner pro časopis Kicker.

Šestadvacetiletý Gerhardt čeká v nemocnici na diagnózu, které kosti má zlomené a zda půjde na operaci.