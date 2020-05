Dortmund přebil trumfy Chelsea. Pojistil talentovaného mladíka

Miliony spíše mluvily pro odchod do Anglie, talentovaný šestnáctiletý bek Nnamdi Collins ale nakonec zůstal v Německu a může se těšit na slíbenou jasnou perspektivu - posun do A týmu fotbalové Borussie Dortmund.

O teenagera se možná strhnul nečekaně velký souboj. Obránce s nigerijskými kořeny nakonec slyšel na to, že dostane v BVB smlouvu do roku 2024 a co hlavně - také příslib, že se už v létě 2021 může připojit k áčku a tedy i největším hvězdám.

Podle odborníků je jméno talentovaného hráče rozhodně hodné k zapamatování. I proto „Blues" o Collinse tolik stáli, předkládali mu stále vyšší nespecifikované nabídky. Zájem byl i ze strany dalších anglických klubů.

Předností 189 cm vysokého zadáka je mimořádná rychlost, zcela expresní start na míč. Těžko mu někdo utíká.

Třicet metrů zvládá za 3,8 sekundy. Je pouze o desetinu pomalejší než bývalé eso BVB Pierre-Emerick Aubameyang, který z Německa před časem odešel do Arsenalu.