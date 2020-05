Největší hvězda v karanténě! Brémy ale můžou hrát

Jeden z fotbalistů Werderu Brémy musel krátce před restartem německé ligy do dvoutýdenní domácí karantény, neboť se v jeho okolí vyskytl případ nákazy koronavirem. Podle Bildu jde o největší klubovou hvězdu Claudia Pizarra. Údajně se nakazila jeho dcera Antonella. Klub to odmítá potvrdit. Ve Werderu působí i český reprezentační brankář Jiří Pavlenka a obránce Theodor Gebre Selassie. Tým by měl nastoupit v pondělí proti Leverkusenu.