Budeme bez motoru, ale každý zápas je pro nás play off, tvrdí Pavlenka

Už týden jsou hráči zavření v Bremen Park Hotelu. S vnějším světem jsou spojení jen telefonem. „Nálada v mužstvu je dobrá, všichni se těší, až budeme znovu hrát. Bohužel nám budou chybět diváci, ti jsou našim hnacím motorem, pro ně fotbal hrajeme. Ale neexistuje jiná možnost," konstatoval.

Hráči bydlí po jednom na pokoji a jejich dny jsou navlas stejné... „Načrtnu jeden den. Máme snídani a pak jedeme na ranní trénink všichni autobusem. Po tréninku jedeme zpět do hotelu na oběd. Každý má pak dobré dvě hodiny, na regeneraci a kdo chce, tak na odpolední zdřímnutí před odjezdem na odpolední trénink. Po něm je v hotelu večeře. Je to vlastně stejná denní rutina jako ve skutečném výcvikovém táboře," popsal denní program Pavlenka. „Moc se toho nenamluví. U větších stolů sedíme s odstupy maximálně ve čtyřech. Alespoň takhle spolu můžeme mluvit, a mluvíme hodně," dodal s úsměvem osmadvacetiletý brankář.

Chybí jim rodiny

Povinnou hotelovou karanténu hráči respektují, ale chybí jim rodiny. „Samozřejmě, že všichni by raději byli se svou rodinou, ale je to snad jen na jediný týden. To je přijatelné. Máme tu přísnou karanténu po dobu sedmi dnů a nesmíme vidět rodinu ani nikoho mimo tým," pravil český gólman.

Na čase, kdy museli zůstat doma, našel i pozitiva. „Ten čas byl pro mě v zásadě dobrý, protože jsem měl více času na rodinu a na syna. To bylo opravdu hezké. Vyčistil jsem si hlavu od fotbalu. Situace je však stále vážná, takže musíme ukázat, že chceme pokračovat v bundeslize. Připadá mi to jako druhá šance. Všichni přísně dodržují stanovená pravidla," zdůraznil.

Pavlenka osobně strach z nákazy nemá. „Pro mě osobně to není problém. Mám pocit, že zde všichni opravdu věnují těmto pravidlům velkou pozornost. Když jsme spolu nebo jdeme ven, nosíme roušky. Dezinfekce je velmi důležitá a my jsme sami v naší části hotelu. Tady nikoho nepotkáme. S rodinou mluvím telefonicky každý den," prozradil.

Lépe se uslyší, ale soupeř také

V době, kdy hráči směli trénovat jen ve skupinkách, necítil Pavlenka žádné omezení. „Abych byl upřímný, pro mě to není o tom, jak je to těžké, přečkat tuhle dobu a soustředit se na fotbal. Jako brankář jsem na trénink v malé skupince zvyklý. Koneckonců, to je naše práce. Osobně věřím, že bundesligu dohrajeme a nedojde k jejímu ukončení," přál si.

Pavlenka připustil, že po dlouhé pauze se mohu mužstva něčím překvapit. „Ale je to stejné pro všechny. My musíme vyhrávat, každý zápas je pro nás play off. Každý bod je cenný, proto musíme Leverkusen porazit, a pak další soupeře. Bez diváků to bude těžké, ale zvykneme si. Na stadiónu bude ticho, jediné pozitivum je v tom, že se lépe uslyšíme, ale soupeř také. V každém případě je skvělé, že bundesliga znovu odstartovala," zdůraznil Pavlenka.