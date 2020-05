FOTBAL ONLINE: Německý šlágr nabízí bitvu dvou kanonýrů. Zamotá Dortmund boj o titul?

Oba týmy dělí od sebe na čele tabulky čtyři body a pokud by Borussia v domácím Signal Iduna Parku zvítězila, přiblížila by se bavorskému velkoklubu na rozdíl jediného bodu. Bitva o titul by tak nabrala pořádné grády.

Jedním z hlavních motivů zápasu bude ale také souboj dvou elitních kanonýrů Erlinga Haalanda a Roberta Lewandowského. Norský mladík stihl po zimním přestupu ze Salcburku nastřílet za Dortmund už deset gólů. Lewandowski má za celou sezonu na svém kontě už 27 ligových branek a útočí na titul krále střelců.