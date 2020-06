Smrt Floyda mě moc bolela. I ve Švýcarsku je rasismus, je rezolutní obranná hvězda tmavé pleti

S Dortmundem bojuje o špičku Bundesligy, ve svém životě ale bojoval nejen s fotbalovými záležitostmi. I v zemi, která se na první pohled zdá velmi otevřená, se s rasismem setkal. Manuel Akanji, syn nigerijského otce a švýcarské matky naznačil, že švýcarští lidé by chtěli mít reprezentaci pouze "z pravých Švýcarů"...

Ke kauze, která po celém světě vyvolala řadu nepokojů a hodně otázek, promluvila i hvězda momentálně druhého celku německé Bundesligy. Čtyřiadvacetiletý bek Manuel Akanji se v televizním pořadu SRF Arena vyjádřil mimo jiné právě ke smrti afroamerického muže, který byl nepřiměřeně atakovaný a také dušený policistou Derekem Chauvinem.

"Je smutné, že se něco takového událo v 21.století. Hodně mě to bolí, je samozřejmě strašné, že je trestný čin spáchán někým, kdo by naopak měl lidi chránit," smutně popisoval svůj pohled na věc mladý obránce.

Akanji se na boji proti rasismu sám aktivně podílí a chce být vzorem i pro své dítě, které se mu nedávno narodilo. "Bez ohledu na to, jak vypadáš, měl by si s ostatními jednat s úctou a pokorou a je úplně jedno, jestli si bílý, černý nebo žlutý. V budoucnu budu učit své děti, aby byli hrdé na to, kým jsou," pokračoval Akanji, který se posléze dotkl také tématu švýcarské reprezentace.

Muž, který debutoval v národním dresu v červnu roku 2017 přiznává, že je hodně lidí, kteří by v reprezentační ekipě rádi viděli pouze opravdové Švýcary. "Jenže, co je skutečný Švýcar a co není skutečný Švýcar? Měli bychom pracovat na přehodnocení společnosti," spojil na závěr "nigerijský Švýcar" řečnickou otázku s hezkou ideou, který ale překvapivě nikdy nabídku na reprezentování země svého otce nedostal...