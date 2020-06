Blamáž, potupa, skoro celá země se směje. Postup i miliony jsou pryč. A slavný klub čelí děsivým vyhlídkám

„Nejsem lítostivý. Ale to, co se děje v HSV, to už fakt bolí," hodnotí bývalý brankář a legenda klubu Frank Rost poslední propadák s tím, že to není nic náhlého. Jde o odraz vývoje za posledních deset let. Z tradičního boje o pohárové příčky Hamburk postupně vycouval do záchranářských bitev, aby jako poslední ze zakládajících členů bundesligy nakonec sestoupil, a teď se už druhou sezonu v řadě marně snaží vrátit mezi elitu.

A k tomu tak nebývale hořké rozuzlení po drastickém průběhu poslední bitvy… Fandové na sítích jsou nepříčetní. „Strašidelné odpoledne," psal jeden z nich. „Klub je shnilý až do samého jádra. Mohou být rádi, že u toho nebyli žádní diváci," přidává se další.

Děs a hrůza přichází rok co rok. Nepomáhají žádné změny. Hráčské, trenérské ani funkcionářské.

Tým nosící kdysi úspěšné jméno HSV přitom teď měl nakonec vše ve svých rukou. Okolnosti mu hrály do not. Heidenheim, konkurent v boji o třetí příčku, znamenající účast v baráži s Brémami, prohrával 0:3 v Bielefeldu, Hamburku se také nevedlo, se Sandhausenem nabral dvoubrankové manko, ale po Huntem proměněné penaltě ve druhé půli se zdálo, že vše nabere správný směr k zisku potřebného jediného bodu. Ale jen chvíli. Místo vzestupu přišel totální rozklad a debakl. Se soupeřem, kterému o nic nešlo.

Téměř dvoumilionový přístav padl v boji s patnáctitisícovým městečkem a nabídl barážovou šanci Heidenheimu, pro změnu ani ne padesátitisícovému. Konec snad ještě krutější než loni, kdy báječně rozehranou sezonu hamburští fotbalisté také nakonec nedovedli ani do baráže…

Tehdy v posledním kole sice vyhráli nad Duisburgem 3:0, ale na dálku podlehli Unionu, který sice dlouho prohrával 0:2 v Bochumi, ale v poslední desetiminutovce pro sebe zařídil potřebné srovnání a dokonale zpražil už skoro jásající fanoušky HSV. Na jaře promrhané body tehdy chyběly…

Sportovní ředitel Jonas Boldt po čerstvé ostudě zatím nemluví o personálních změnách. "Rozhodnutí musí být učiněno opatrně," říká s tím, že čeká na analýzu trenéra Dietera Heckinga. Jisté ale už teď je, že finanční ztráty budou značné. Podle Bildu klub přichází řádově o miliony eur odchodem velkých sponzorů.

Klub je po tom všem navíc vystaven posměchu. Hodiny na stadionu, kdysi ukazující čas, který klub jako jediný trávil výhradně v první bundeslize, už před časem přeštelovali na měření doby existence HSV. Ale právě Bild na svém webu provokativně nabízí časomíru počítající pro změnu druholigovou éru klubu.

Navíc web přišel se statistikou, která může naznačovat děsivé vyhlídky. Ze 142 sestupujících týmů (do roku 2019) jich 46 zvládlo okamžitý návrat (32,4 procenta). Osmnáct klubů (12,7 %) se vrátilo po dvou letech.





Od třetího roku bundesligové abstinence se pravděpodobnost návratu prudce snižuje. Na třetí pokus prošlo výš pouhých 4,9 procenta týmů. Čtyřicet klubů po sestupu se do bundesligy dodnes nevrátilo. Mezi ně patří kdysi tolik úspěšné kluby jako Kaiserslautern a 1860 Mnichov (oba se plácají ve 3. lize). Nejdéle na návrat do nejvyšší soutěže čeká Fortuna Kolín nad Rýnem – 46 let. Kultovní klub v současné době kope v regionální lize.

A velké varování pro HSV! Jiné slavné kluby – Mönchengladbach, 1. FC Kolín nad Rýnem, Frankfurt nebo Stuttgart – nikdy nezůstaly o patro níže déle než maximálně dvě sezony v řadě! „Ale nic jiného než návrat dál nemůže být naším cílem," poznamenává Boldt.