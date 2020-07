Lewandowski podle Flicka položil základy k zisku Zlatého míče

"Pokud se zaměřím na jeho počet gólů a vezmu v úvahu, že jenom v lize jich vstřelil 34, pak můžete přemýšlet o tom, že bundesligový hráč má na to stát se vítězem Zlatého míče. Proč ne? Položil k tomu základy a hodně mu to přeju," citovala německá média Flicka. Zlatý míč Lewandowski nikdy nevyhrál.

Polský reprezentant přidal 11 tref v Lize mistrů a dalších šest v Německém poháru. "Dát 51 branek je skvělý počin. Už jen jeho první nebo třetí gól byl výtečný. Umí se skvěle prosadit ve vápně a skórovat. Samozřejmě má občas štěstí, ale od ostatních ho odlišuje sebevědomí v koncovce," uvedl pětapadesátiletý Němec.

Lewandowski na svůj věk nehledí. "Dívám se jen dopředu a na to, jak se můžu zlepšit a pomoci týmu," řekl pro bundesligový web bývalý hráč Lechu Poznaň či Dortmundu.

Bayern v této sezoně získal double, když před obhajobou Německého poháru poosmé v řadě ovládl bundesligu. Flick se stal prvním Němcem, který vyhrál ligu a domácí pohár jako hráč i trenér. Před ním se to povedlo pouze Chorvatovi Niku Kovačovi. "Jsem pyšný, že jsme to dokázali. To, co mužstvo v posledních týdnech předvedlo, je úžasné," konstatoval Flick. Mnichované jsou navíc ve hře i v Lize mistrů, která se dohraje v srpnu.