V soukromém životě má Schick jasno - v sobotu se ožení. Kam ho ale nakonec zavede fotbal?

Nad fotbalovou budoucností českého legionáře Patrika Schicka se dál vznáší spousta otazníků, osobní život už má naproti tomu nalinkovaný. Po dovolené, kterou prožil se svou dlouholetou přítelkyní, se v sobotu žení. Místo svatby mělo zůstat tajné, ale německý Bild zjistil, že Schick by své ano měl říct Haně Běhounkové v sobotu v Praze. Už v pondělí se totiž musí hlásit v Lipsku, kde začne s přípravou na novou sezonu a čtvrtfinále Ligy mistrů s Atlétikem Madrid.

Pro Schicka představuje účinkování Lipska v Champions League zatím jedinou jistotu v jeho další fotbalové budoucnosti. Dokud bude třetí tým bundesligy na scéně Champions League účinkovat, bude Schick jeho dres oblékat.

Tak zní alespoň dohoda mezi německým klubu a AS Roma, neboť římskému AS čtyřiadvacetiletý český legionář stále patří. Lipsko sice mohlo do 15. června uplatnit opci zakotvenou ve smlouvě o Schickově hostování, jenže požadovaná suma 29 milionů eur, tedy 750 milionů korun, se mu zdá příliš vysoká.

Zvláště v době pokoronavirové, kdy kluby v celé Evropě přistoupily na úsporný program.

„Všichni teď šetří a šetřit budou, protože dvacet třicet procent rozpočtů klubů je v ohrožení. Každý vyčká, až se situace vrátí do normálu, proto se velké přestupy konat nebudou. Spíš dojde na vzájemné výměny hráčů," potvrzuje viceprezident turínského Juventusu Pavel Nedvěd, že realita panující na transferové burze platí i pro Itálii.

Římské AS tudíž nechce z finančních požadavků slevit a přistoupit na nabídku Lipska, které by bylo za Schicka ochotno zaplatit 20 milionů eur. Prozatímním výsledkem jednání je tudíž dohoda, že český útočník bude na hostování po dobu účinkování Lipska v Lize mistrů. V ní se německý klub utká 13. srpna ve čtvrtfinále s Atlétikem Madrid.

Fotbalový manažer Pavel Paska zatím nechce Schickovu budoucnost komentovat.

Vlastimil Vacek, Právo

Další budoucnost českého reprezentanta je ovšem nejistá. Nechce o ní mluvit ani hráčův agent Pavel Paska, moc o ní neví ani kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

„Co jsem s Patrikem mluvil naposledy, preferoval by setrvání v Lipsku. Mezi mladými kluky, kteří si nehrají na žádné velké hvězdy, se cítí dobře a bylo na něm patrné, že je s tímto angažmá spokojený. Přál bych mu, aby udělal správný krok, i když to nezáleží jen na něm. Roli hrají samozřejmě peníze," je Šilhavý sám zvědav, zda Schick v Lipsku zůstane, nebo zamíří na další štaci.

Vehementně se o něho totiž zajímá AC Milán, kde by se měl stát v nové sezoně trenérem německý kouč Ralf Ragnick. A právě Ragnick se vydatně přičinil o hostování Schicka v Lipsku, takže by nebylo divu, kdyby ho od nové sezony chtěl mít v Itálii.

Na Ostrovech se zase objevily informace o zájmu Newcastlu. „Straky" bude od podzimu vlastnit suaúdskoarabský miliardář Mohamed bin Salmán, pro kterého nepředstavuje 29 milionů eur požadovaných římským AS problém.

A navrch se objevila nejčerstvější informace z Lipska. To začíná přípravu v pondělí lékařskými a kondičními testy, které Schick s mužstvem pochopitelně rovněž absolvuje, aby se od středy zapojil do pravidelných tréninků Nagelsmannova výběru.

Český útočník Patrik Schick (vlevo) z Lipska v souboji s hráči Dortmundu.

Pool, Reuters

Ještě předtím pronikla z klubových kuloárů zpráva, že vzhledem k přestupu Timo Wernera do Chelsea chce Lipsko udržet Schicka ještě alespoň rok. Žádný div, když ve dvaadvaceti zápasech nastřílel deset gólů. Jednání s AS Řím jsou prý přitom na dobré cestě, neboť italský klub vyjádřil ochotu z požadované sumy pár milionů slevit

Zatímco v osobním životě bude mít tedy Schick od soboty jasno, na fotbalové scéně se bude muset počkat, co přinesou dny a týdny příští. Zvláště, když v Německu se přestupní termín otevřel sice už ve středu, ale potrvá až do 5. října.