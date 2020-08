Případ Schick? Vyšší moc zasáhla přesně ve chvíli, kdy ho Lipsko hodlalo koupit, líčí agent

Spadnout může jedině do měkkého, v AS Řím má smlouvu ještě na dva roky. Přesto by byl elitní útočník české fotbalové reprezentace nejradši, aby na něj Lipsko uplatnilo opci. Patrik Schick momentálně stojí 25 milionů eur (asi 655 milionů korun) a probíhají složitá jednání. „Ve chvíli, kdy se Lipsko chystalo uplatnit opci, vpadla do transferu pandemie. Bum, konec! Teď, když celá fotbalová Evropa utrpěla obrovské finanční ztráty, je těžké původně sjednané podmínky naplnit,“ netají hráčův agent Pavel Paska. V přiloženém videu si poslechněte, co říká o zákulisí jednání.