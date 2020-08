Německé fotbalové kluby jsou připraveny na návrat diváků

Německá fotbalová liga se v polovině května po dvouměsíční přestávce způsobené pandemií koronaviru znovu rozběhla jako první velká soutěž v Evropě, zbývajících devět bundesligových kol se uskutečnilo za zavřenými dveřmi.

"O tom, pokud a kdy se fanoušci vrátí na stadiony, nerozhodneme my, ale političtí lídři. My nic nečekáme ani nepožadujeme, ale jsme připraveni udělat tento malý krok, až přijde správný čas," uvedl ředitel ligy (DFL) Christian Seifert.

Ministři zdravotnictví jednotlivých spolkových zemí by se měli sejít příští týden a rozhodnout, zda dají zelenou k postupnému návratu fanoušků na tribuny. "Profesionální fotbal se může vracet k normálu jenom po malých krůčkách. Není tady žádné kouzelné tlačítko pro politiky, aby hned otevřeli celé stadiony," uvedl Seifert.

Pokud se podle něj diváci do ochozů dostanou, minimálně do konce kalendářního roku na stadionech nebudou hostující příznivci, tribuny na stání ani alkohol. "Nikdo z DFL nebude požadovat specifický počet lidí, to by bylo nezodpovědné a zbytečně riskantní. Prioritou nejsou plné stadiony, ale zdravotní situace," upozornil Seifert.

Německá vláda zakázala do 31. října všechny akce s masovou účastí. Západní soused ČR se obává druhé vlny nemoci covid-19 kvůli rostoucímu počtu nakažených. V Německu se tento měsíc uskuteční závěrečný turnaj Evropské ligy, ale utkání v Duisburgu, Düsseldorfu, Gelsenkirchen a Kolíně nad Rýnem se budou hrát bez diváků.