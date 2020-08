Italové požadují, aby se Schick vrátil okamžitě do Říma, Lipsko chce o dalším hostování ještě jednat

Italové trvají na svém. Dohoda s Lipskem není možná, takže Patrik Schick se okamžitě po skončení účinkování německého klubu ve finálovém turnaji letošního ročníku Ligy mistrů vrátí do Říma, kde má v AS platnou smlouvu až do roku 2022. S informací přišla nejen italská a německá média, ale potvrdil ji i hráčův agent Pavel Paska. Ten přitom ještě minulý týden doufal, že se jednání mezi AS Řím a RB Lipsko, kde Schick hostuje, přece jen pohnou z místa. „Zvlášť když je letos transferové okno otevřeno až do 5. října,“ připomínal výjimečnou situaci.